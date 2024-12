Teclast lancia il nuovo tablet P50AI: specifiche e caratteristiche

Il mondo dei tablet Android sta vivendo un rinnovamento, grazie all’arrivo del Teclast P50AI. Questo modello si distingue per un eccellente rapporto qualità/prezzo, potenziato dalla presenza di software aggiornato e funzioni esclusive. Equipaggiato con Android 15, il tablet si propone come un'opzione accessibile per chi cerca tecnologia avanzata e prestazioni elevate.

Teclast P50AI: un'analisi approfondita delle specifiche tecniche

Con un display da 10,92 pollici, il Teclast P50AI utilizza un pannello IPS LCD, che offre una risoluzione di 1280 x 800 pixel. Il refresh rate massimo di 90 Hz garantisce un'esperienza visiva fluida, soprattutto durante l’utilizzo di applicazioni multimediali. Il cuore del dispositivo è il SoC Allwinner A733, dotato di una CPU octa-core che combina due core Cortex-A76 a 2 GHz con due core Cortex-A55 a 1,79 GHz, oltre a una GPU IMG BXM-4-64 MC1. Questo chip ha dimostrato di offrire prestazioni solide, superando i 320 mila punti su AnTuTu.

Una caratteristica innovativa è la presenza di una NPU con 3 TOPS, la quale gestisce diverse funzionalità legate all'intelligenza artificiale. Tra queste spiccano AI Video Upscaling, AI Gesture Control, AI Text Extraction e AI Posture Awareness. Il tablet opera su Android 15, personalizzato con TeclastOS, il quale include modalità desktop e supporto per più finestre, ideali per multitasking.

Il modello offre un'adeguata capacità di memoria, con 6 GB di RAM LPDDR5 e la possibilità di estendere la RAM virtuale fino a 10 GB. Lo storage è rappresentato da 128 GB di memoria UFS 3.0, garantendo una gestione rapida dei dati. La batteria, con 7.000 mAh, promette un utilizzo prolungato, mentre il comparto fotografico comprende una fotocamera frontale da 5 megapixel e una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 13 megapixel.

Funzionalità e connettività del Teclast P50AI

Il Teclast P50AI non è solo un tablet versatile, ma include anche un'ottima dotazione audio grazie al sistema di altoparlanti Dual-Box. Per quanto riguarda le connettività, il dispositivo supporta il Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, assicurando una connessione rapida e stabile. Inoltre, il supporto per il codec LDAC Lossless migliora ulteriormente l’esperienza audio.

Il design del tablet offre praticità, con due porte USB-C che possono essere utilizzate simultaneamente. Qui il modello si distingue anche per la banda dati di 10 Gbps, che consente l’uscita audio e video. Gli utenti possono connettere il Teclast P50AI a un monitor esterno, godendo così di un’interfaccia desktop completa.

Il dispositivo misura 258 mm x 170 mm x 8,3 mm e pesa 540 grammi, rendendolo facilmente trasportabile. La confezione include una custodia, una stilo e un caricabatterie, arricchendo ulteriormente l’esperienza d’uso.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Il Teclast P50AI è già in commercio e disponibile per l'acquisto su piattaforme online, incluse offerte su Amazon. Il prezzo di lancio è fissato a 247 euro, offrendo una valida alternativa per chi cerca un tablet di buona qualità senza investire cifre elevate. L'acquisto tramite Amazon garantisce vantaggi, come un servizio di assistenza post-vendita e la possibilità di reso gratuito, rendendo l'opzione ancora più interessante per i consumatori.