Tastiera Logitech G PRO X TKL RAPID: Un nuovo standard nel gaming

Nell'ambito della tecnologia per gamer, la Logitech G PRO X TKL RAPID rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti. Con una struttura TKL , questa tastiera offre tutto il necessario per un'esperienza di gioco ottimale, pur mantenendo un design leggero e compatto. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche, le prestazioni e le innovazioni di questo prodotto, enfatizzando come si inserisca nel panorama competitivo delle tastiere da gaming.

Design e caratteristiche

La Logitech G PRO X TKL RAPID si presenta con un design che ricorda i suoi predecessori, con un'estetica pulita e un layout compatto privo del tastierino numerico. La piastra in metallo del modello bianco in particolare lo distingue, sebbene possa farlo sembrare simile ad altri modelli come la G PRO X TKL LIGHTSPEED. Interessantemente, la tastiera non ha subito cambiamenti significativi rispetto alla G PRO X Gaming Keyboard del 2020, mantenendo un formato familiare per gli utenti.

Il layout utilizzato è quello USA International, una combinazione tra il formato ISO italiano e le configurazioni USA e UK. Mentre i tasti sono tutti al loro posto, i giocatori italiani noteranno l’assenza di lettere accentate e simboli caratteristici. Nonostante questo, i tasti sono retroilluminati da LED potenti che offrono colori accattivanti, rendendo più semplice l'uso anche in ambienti poco illuminati. È importante notare che la tastiera è esclusivamente cablata, senza opzioni wireless, una scelta che permette di mantenere il prezzo contenuto pur introducendo innovazioni come gli switch meccanici magnetici regolabili.

Innovazioni tecnologiche

Uno degli aspetti più interessanti della Logitech G PRO X TKL RAPID sono gli switch meccanici magnetici, una novità per il brand. Nonostante non siano stati rivelati dettagli specifici su questi interruttori, si sospetta che siano efficaci come i RAESHA Red, noti per la loro forza di attuazione di 35 gf e una corsa totale di 4 mm. Ciò che rende veramente speciale questa tastiera è la possibilità di regolare la distanza di attuazione: i giocatori possono personalizzare quando l'interruttore deve attivarsi, passando da impostazioni adatte per la digitazione a configurazioni più reattive per il gaming.

In pratica, ciò significa che l'utente può modificare la sensibilità dei tasti con un semplice clic tramite il software G Hub. Questo consente una personalizzazione che si estende ben oltre le normali possibilità delle tastiere, dando la libertà di impostare l’esperienza di gioco come si preferisce. Tuttavia, gli switch magnetici sono specificamente progettati per funzionare con la tastiera, limitando la compatibilità con altri modelli.

Funzionalità del software G Hub

Il vero potenziale della Logitech G PRO X TKL RAPID emerge quando si esplora il software di supporto, G Hub. Questo software consente non solo di regolare la distanza di attuazione, ma offre anche altre opzioni di personalizzazione, come la sezione "Trigger Rapido". Questa funzione è particolarmente utile in situazioni di gioco in cui un tasto deve essere premuto ripetutamente, permettendo all'utente di specificare la posizione in cui il tasto deve essere rilasciato per poter essere riattivato.

In aggiunta, si possono mappare diverse funzioni sui tasti, aumentando significativamente il numero di azioni possibili. Ogni tasto può essere personalizzato con più funzioni, creando una tastiera incredibilmente versatile. C'è anche la "Modalità Gioco", che previene incidenti disattivando determinati tasti durante le sessioni di gioco. Queste caratteristiche cercano di soddisfare le esigenze dei giocatori competitivi, rendendo la G PRO X TKL RAPID una scelta ben ponderata per chi cerca un dispositivo altamente personalizzabile.

Un prezzo competitivo

La Logitech G PRO X TKL RAPID si posiziona nella fascia alta del mercato dal punto di vista dei prezzi. Con un prezzo suggerito di 199,99€, rappresenta un investimento significativo per i gamer. Tuttavia, è stata già osservata una riduzione del prezzo su piattaforme come Amazon, che la offre a circa 40€ in meno, rendendola più accessibile. Per chi cerca una tastiera senza fili, Logitech propone una versione alternativa a 229€, ma senza gli innovativi switch magnetici.

Le opzioni di colore disponibili per questa tastiera includono il bianco, il nero e una versione rosa, offrendo possibilità di personalizzazione anche a livello estetico. È interessante notare che al momento la tastiera risulta esaurita sul sito ufficiale di Logitech, segno di un buon interesse del pubblico.

La tastiera G PRO X TKL RAPID della Logitech G cattura l'attenzione per le sue funzionalità avanzate e il design al passo con i tempi. Con un software di facile utilizzo e una customizzazione profonda, rappresenta un’opzione valida per qualsiasi gamer.