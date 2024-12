System76 presenta la nuova versione del laptop Pangolin con potenza AMD e display 2K

L'ultima novità in casa System76 riguarda il laptop Pangolin, un dispositivo che ha attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Questo prodotto, alimentato da Linux, si distingue per i suoi componenti aggiornati e la potenza offerta dalla nuova generazione di processori AMD. Questi aggiornamenti, a dieci mesi dall'ultimo refresh, pongono il Pangolin come un'opzione concreta per coloro che cercano prestazioni elevate e un'esperienza d'uso fluida.

Specifiche tecniche del laptop Pangolin

Il laptop Pangolin di System76 è equipaggiato con il nuovo processore AMD Ryzen 8945HS, il quale vanta 8 core e 16 thread, garantendo così prestazioni eccellenti per applicazioni intensive e multitasking. La scheda grafica integrata AMD Radeon 780M completa l'esperienza visiva, rendendo il dispositivo particolarmente adatto per il lavoro grafico e per l'intrattenimento. Un elemento chiave è il display da 16 pollici con risoluzione 2K in formato 16:10, ideale per chi lavora con contenuti multimediali. Il pannello, con finitura opaca, riduce i riflessi e offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, migliorando la fluidità delle immagini.

Oltre a queste caratteristiche, il Pangolin supporta fino a 96 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e consente opzioni di storage fino a 16 TB tramite M.2 PCIe Gen 4 NVMe, fornendo così ampie capacità per l'archiviazione di dati e programmi.

Design e funzionalità del Pangolin

La costruzione del laptop si distingue per il suo corpo in alluminio, caratteristica che contribuisce alla robustezza del dispositivo. Il Pangolin è dotato di una batteria agli ioni di litio da 57,75 Wh, la quale promette fino a 6 ore di autonomia. Questo lo rende ideale per un uso prolungato senza necessità di ricarica. Per migliorare l'esperienza utente, il laptop dispone di un touchpad multitouch a due pulsanti, tastiera retroilluminata in un'unica tonalità e una webcam da 2 MP con capacità 1080p, utile per videoconferenze e incontri online.

Particolare attenzione è stata dedicata alla privacy, con l'implementazione di interruttori dedicati per disattivare microfono e webcam. Questo è un aspetto sempre più rilevante nell'era digitale, dove la sicurezza delle informazioni è fondamentale.

Connettività e sistema operativo

Il nuovo Pangolin è fornito di una connettività all'avanguardia, includendo Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.2. Per quanto riguarda le porte, il dispositivo presenta vari slot, tra cui HDMI 2.0 con supporto DisplayPort 1.4, una porta USB 4.0 Type-C, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C e tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A. È presente anche un jack cuffie/microfono da 3,5 mm e un lettore di schede micro SD, offrendo così versatilità per vari accessori.

Il sistema operativo installato è Pop!_OS, fornito da System76, che si basa su Linux 22.04 LTS. Questo sistema include l'ambiente desktop COSMIC, sviluppato internamente, e prevede la crittografia completa del disco per una maggiore sicurezza. Attualmente, gli interessati possono già preordinare il laptop dal sito di System76, con un prezzo di partenza di 1.299 dollari per il modello base, che offre 16 GB di RAM, 500 GB di storage SSD PCIe4 M.2 e un anno di garanzia.