9 oggetti fondamentali per sopravvivere a un’apocalisse zombie  

Se ne parla da tantissimi anni ormai: e se la classica apocalisse zombie che abbiamo visto nelle migliori serie tv e nei nostri videogiochi preferiti arrivasse davvero? Saremmo pronti per affrontarla e sopravvivere? Se la civiltà dovesse crollasse all’improvviso, probabilmente una grandissima percentuale di persone sarebbe spacciata. Perché non volare con la fantasia e prepararsi in anticipo? Ecco quali sono gli oggetti più importanti per sopravvivere a un’apocalisse zombie degna di Resident Evil.

Pannelli e batterie solari

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dai film apocalittici e dai videogiochi di zombie è proprio quanto sia importante essere in possesso di un sistema di alimentazione affidabile e in grado di fornire elettricità anche in caso di blackout. È il caso dei pannelli solari, che ad oggi rappresentano la soluzione più ecologica ed economica per alimentare interi edifici in modo indipendente. Al giorno d’oggi ci si può munire anche di speciali batterie solari che basano il proprio funzionamento sul sistema fotovoltaico per accumulare energia e attingere dalla riserva quando la corrente elettrica non è accessibile.

Orologio

Un semplice orologio può diventare uno strumento fondamentale in una situazione in cui non c’è alcun modo di misurare il tempo. In questo caso però non stiamo parlando di un normale oroligio, ma di uno strumento progettato per svolgere molte più funzioni e in grado di diventare un perfetto alleato per sopravvivere a un’apocalisse zombie. Se sei in possesso di uno smartwatch e di un dispositivo per ricaricarlo (di cui parleremo più avanti) avrai a tua disposizione un orologio, una bussola, una mappa e tanti altri strumenti utili racchiusi in un solo oggetto. Allo stesso modo, un fitness tracker può essere utile per monitorare le tue funzioni vitali in una situazione in cui non si può consultare un medico o chiedere aiuto a uno specialista.

Telefono di sopravvivenza

Viviamo in un’epoca in cui il telefono è un oggetto di fondamentale importanza per il quotidiano: lo usiamo per lavorare, per divertirci, per rimanere in contatto con i nostri cari, per effettuare acquisti e tanto altro ancora. Uno smartphone può diventare un oggetto utilissimo anche durante un’apocalisse zombie. Anche in caso di blackout, il dispositivo potrà sempre essere utilizzato come torcia, come strumento per scattare fotografie e per svolgere tante altre funzioni importanti. Senza contare che grazie a esso potremo continuare a svolgere attività ricreative e rigeneranti persino durante un’apocalisse zombie, come per esempio ascoltare la musica. Anche in questo caso sarà ovviamente necessario essere in possesso di uno strumento di ricarica, senza il quale il telefono sarebbe inutilizzabile.

Caricabatterie a energia solare

Eccoci arrivati allo strumento più importante, senza il quale sarebbe impossibile utilizzare la maggior parte degli strumenti presenti in questa lista. Avere sempre con sé un caricabatterie a energia solare è il modo migliore per continuare a utilizzare la maggior parte degli strumenti di uso quotidiano in nostro possesso, come per esempio lo smartphone e la sua torcia.

Torcia LED

Come già accennato, la torcia rientra indubbiamente tra gli strumenti più utili e da avere sempre con sé per sopravvivere a un’apocalisse zombie. Lo strumento potrà tornare utile per muoversi di notte e per scoraggiare eventuali animali pericolosi.

Drone

Un drone è uno di quei dispositivi che devi assolutamente acquistare in anticipo per sopravvivere a un’apocalisse zombie. Potrai utilizzarlo per controllare le aree circostanti e altrimenti inaccessibili, per verificare che nessuno si avvicini alla tua proprietà e in generale per sorvegliare un numero infinito di luoghi senza spostarti e rischiare di imbatterti nei terribili zombie.

Stufa a energia solare

Ecco un altro strumento fondamentale per sopravvivere a un’apocalisse zombie. Una stufa a energia solare, se accompagnata da un buon dispositivo di ricarica, può letteralmente salvarci la vita durante gli inverni più rigidi.

Fischietto

Un fischietto è uno strumento semplice ed economico che può tornare decisamente utile in caso di catastrofe. Acquistabile a prezzi bassissimi e disponibile in tanti materiali resistenti, perché non acquistarne uno in anticipo?

Borsa impermeabile fai-da-te

Una borsa impermeabile è un accessorio semplice ma che può davvero fare la differenza per chi sta cercando di sopravvivere a un’apocalisse zombie. Basterebbe averne una per proteggere tutti i dispositivi elettronici elencati sopra dalla pioggia e dalle intemperie. Il bello di quest’accessorio è che se non ne hai una a portata di mano puoi sempre costruirtela in autonomia, utilizzando scarti di stoffa, plastica e altri materiali.