BLUETTI EP500Pro arriva sul mercato europeo

Da anni si parla di energia green ma, di fatto però, con poche alternative presenti sul mercato.

Qualcosa però sta decisamente cambiando e, a dimostrare ciò, vi è un nuovo dispositivo proposto sul mercato europeo da BLUETTI, ovvero EP500Pro. L’azienda in questione, impegnata nel settore delle energie rinnovabili, si è focalizzata nella nicchia dei sistemi di accumulo di energia solare per uso domestico.

L’annuncio, accompagnato da una campagna di crowdfunding sulla piattaforma kickstarter.com ha raccolto l’attenzione di una vasta platea, come testimoniano i 4 milioni e mezzo di euro raccolti finora.

Ma cos’è realmente EP500Pro e come funziona?

BLUETTI EP500Pro: una “super batteria” solare al tuo servizio

La proposta di BLUETTI in questo contesto è un sistema di accumulo che permette di stoccare energia per un massimo di 5.100Wh. A livello pratico dunque, si parla di una vera e propria “super batteria”.

Questo dispositivo infatti, può essere utilizzato come una vera e propria riserva di corrente da cui attingere in caso di blackout. Basta collegare BLUETTI EP500Pro a un sistema fotovoltaico preesistente per immagazzinare energia e attingere dalla riserva durante le ore notturne o quando la corrente elettrica non è accessibile.

BLUETTI EP500Pro è dotato di un inverter a onda sinusoidale pura da 3.000W con un picco da 6.000W. Valori notevoli, che non vanno però a influenzare più di tanto la compattezza di tale prodotto: rispetto alla concorrenza infatti, il dispositivo in questione offre comunque un ottimo rapporto tra volume e versatilità.

Di fatto, non stiamo parlando di un enorme accumulatore di energia solare statico.

La struttura, dotata di quattro ruote e di un dispositivo mobile, risulta essere un notevole passo in avanti a livello tecnologico e pratico. Il sistema di funzionamento, basato sulla meccanica plug-and-play, esclude la necessità di installazioni e offre una mobilità mai vista prima.

Un vero e proprio “gruppo di continuità” per la tua abitazione

Un blackout o la scarsa disponibilità di prese elettriche sono il contesto in cui BLUETTI EP500Pro riesce a dare il meglio di sé.

Il potente inverter ad onda pura sinusoidale infatti e una batteria LiFePO4 ultra, offrono una resa straordinaria, rendendo il dispositivo utile anche come gruppo di continuità o UPS, potendo supportare un’intera abitazione (e relative necessità) in caso di interruzione della linea di corrente.

Una volta che il dispositivo è collegato e pronto al funzionamento, in caso di blackout interviene in appena 20 millisecondi, un tempo impossibile da percepire, andando a supportare l’intero sistema domestico.

Che si tratti di:

frigorifero

lavatrice

forno microonde

o persino piccoli sistemi di riscaldamento elettrico, BLUETTI EP500Pro interviene prontamente per sopperire all’assenza di elettricità, sostenendo il lavoro degli elettrodomestici con discrezione.

Ricarica rapida e dimensioni compatte

Vista la capacità elevata di questo sistema di accumulo potrebbe essere facile pensare a tempi di ricarica prolungati: nulla di più sbagliato.

L’inverter solare MPPT infatti, permette di portare la ricarica da 0 all’80% in appena 2 ore (a patto di condizioni di esposizione solare ottimali). Non solo: integrando BLUETTI EP500Pro a un sistema di pannelli solari preesistenti o a una fonte di corrente alternata, si potranno ridurre ulteriormente i tempi.

Abbiamo già accennato di come BLUETTI EP500Pro si presenti con una struttura inaspettatamente compatta nonché dotata di ruote. A livello pratico però, già dall’impatto visivo risulta impressionante il suo rapporto tra potenza e dimensioni: stiamo parlando di un dispositivo di appena 83 chili e con ingombro simile a quello di un comune purificatore d’aria.

Il tutto per una mobilità inaspettata che rende questo accumulatore gestibile facilmente anche in contesti abitativi molto ampi.

Controllabile tramite app mobile

La vocazione green friendly di BLUETTI EP500Pro va di pari passo con le più moderne tecnologie. In questo contesto, è possibile gestire l’accumulatore anche da remoto, sfruttando un’app mobile.

Il software, disponibile sia su Google Play Store che su App Store iOS, permette di amministrare in tutto e per tutto il dispositivo anche quando ci si trova a distanza dalla propria abitazione.

In tal senso, l’esclusivo sistema di controllo dual-core proposto da BLUETTI, consente di interagire a distanza (e senza alcun tipo di difficoltà) con il macchinario, coordinando la potenza o visualizzando l’energia ancora disponibile all’interno di essa.

Prezzo, consegna e garanzia

Se il prezzo di listino di questo prodotto è di 5.999 euro, va detto che per i primi acquirenti vi è un’offerta di lancio a dir poco imperdibile.

La vendita delle prime 60 unità di EP500Pro sono soggette a un’offerta di lancio che fissa il prezzo ad appena 4.999 euro (1.000 euro di sconto rispetto al prezzo di listino).

Le successive 100 unità, a loro volta, potranno usufruire di uno sconto di 700 euro, per un costo complessivo di 5.299 euro.

Lato garanzia, infine, EP500Pro può vantare assistenza per 5 anni (valida in tutto il mondo). Un supporto così prolungato dimostra, come se ve ne fosse ulteriore bisogno, di quanto BLUETTI creda fermamente in questi straordinari dispositivi.