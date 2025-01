Sony estende la garanzia sugli schermi da gioco InZone, include anche la protezione contro il burn-in OLED

Gli appassionati di giochi e tecnologia possono tirare un sospiro di sollievo. Sony ha recentemente annunciato un'estensione della garanzia limitata su alcuni dei suoi monitor da gioco della serie InZone, portandola a tre anni. Non solo, la nuova copertura include anche una protezione specifica contro il fenomeno del burn-in per il modello M10S da 27 pollici. L'azienda ha rivelato questa importante novità dopo il lancio, avvenuto a settembre, dei monitor InZone M10S OLED e M9 II LED, che inizialmente presentavano una garanzia limitata di solo un anno. Sorprendentemente, a parte questa modifica, le altre garanzie rimangono inalterate.

La questione del burn-in nei display OLED

Da diverso tempo, i produttori di monitor tendono ad evitare di discutere apertamente il problema del burn-in, un fenomeno che può verificarsi nei pannelli OLED, specialmente quando vengono visualizzate immagini statiche per periodi prolungati. In passato, diversi brand hanno descritto questo evento come una parte della "normale utilizzazione", negando così le richieste di garanzia per i danni legati a questo problema. I display OLED sono noti per essere particolarmente vulnerabili a questo tipo di problema, a causa della loro tecnologia e della composizione dei materiali che li rendono sensibili a certe condizioni d'uso. Tuttavia, negli ultimi anni, ci sono stati progressi significativi nella tecnologia OLED, che ha portato a un aumento della resistenza al burn-in.

Le politiche di garanzia si adattano alle nuove esigenze

L'aggiunta della copertura per il burn-in da parte di Sony non è un caso isolato, ma si inserisce in un trend più ampio che vede i produttori modificare le loro politiche di garanzia. Recentemente, Alienware è stato tra i primi a includere esplicitamente la protezione contro il burn-in di OLED all'interno della sua garanzia triennale per il monitor QD-OLED lanciato nel 2022, e ha mantenuto questa copertura anche per il nuovo modello 4K da 27 pollici che uscirà quest'anno. Questa evoluzione nel modo in cui i produttori si approcciano al burn-in sembra riflettere una crescente consapevolezza della problematica tra i consumatori e un cambiamento nella loro attitudine verso la garanzia dei prodotti.

Nell'ambito di questo scenario, nel 2023, il giornalista Sean Hollister di The Verge ha interpellato LG riguardo alla garanzia dei loro monitor OLED, chiedendo esplicitamente di coprire anche il burn-in. La risposta dell'azienda è stata affermativa, e ciò ha portato a una modifica del linguaggio utilizzato nelle loro politiche di garanzia. Questo cambiamento è emblematico di una nuova era in cui i produttori riconoscono l’importanza di garantire la soddisfazione del cliente e la necessità di una protezione adeguata per i dispositivi più vulnerabili.

Un passo avanti per i consumatori

L'ampliamento della garanzia e l'inclusione della copertura per il burn-in da parte di Sony segnano un passo significativo nella direzione di una maggiore protezione per gli utenti. Con l'adozione di queste politiche più favorevoli, i produttori sembrano star rispondendo in modo più attento alle preoccupazioni dei consumatori riguardo alla durabilità dei loro prodotti. È evidente che il mercato dei monitor da gioco sta vivendo una fase evolutiva, dove la qualità, la performance e la tranquillità dell'utente sono al centro delle strategie aziendali.

Con l'arrivo di nuove tecnologie e una crescente attenzione alla qualità dell'esperienza di gioco, la speranza è che altri marchi seguano l'esempio di Sony e comincino a considerare seriamente le problematiche relative al burn-in, garantendo così una maggiore protezione per tutti i videogiocatori.