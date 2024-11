SKYLOONG GK104Pro: Recensione della tastiera con schermo e calcolatrice

La SKYLOONG GK104Pro si presenta come una tastiera meccanica che cerca di distinguersi dalla massa, offrendo un mix di funzionalità innovative, un design pazzesco ed un prezzo competitivo. Ma sarà all'altezza delle aspettative? Scopriamolo insieme in questa recensione dettagliata.

SKYLOONG GK104Pro spiegata in 1 minuto

Unboxing e confezione

Parliamo brevemente della confezione, la GK104 Pro arriva ben protetta all'interno di una bella confezione che racchiude, oltre alla tastiera, un cavo USB-C per la ricarica e la connessione cablata, un estrattore per keycaps, un estrattore per switch, alcuni keycaps aggiunti e swift ed un manuale utente.

Le prime impressioni sono sicuramente positive: il feeling è quello di una tastiera solida e ben costruita, con un peso rassicurante che denota una qualità di fascia alta. Il design è moderno e accattivante grazie alle linee pulite e un tocco di aggressività dato dalle manopoline e dal display TFT a colori. La scelta dei materiali è azzeccata: il telaio in alluminio conferisce robustezza, mentre la base in plastica di alta qualità garantisce un buon grip sulla scrivania.

Design e costruzione: il giusto mix fra minimalismo e funzionalità

L’aspetto caratterizzante della GK104Pro è proprio da ricercarsi nel design moderno, minimal e curato. Parliamo di una tastiera con un layout full-size che include il tastierino numerico, 3 manopole personalizzabili ed un piccolo schermo da 2 pollici.

A colpire l’attenzione è la mancanza di lettere in vista sugli eccellenti keycaps in PBT, questo conferisce un design pulito ed incredibilmente piacevole. A guardare bene però si notano le lettere posizionate nella parte frontale dei keycaps e che si fanno notare maggiormente quando viene attivata la retroilluminazione. I keycaps sono ben costruiti, resistenti all'usura e al fading, e sono disponibili in diverse colorazioni a seconda della versione scelta, anche se il mio consiglio è di optare per questa versione nera e grigia, è semplicemente pazzesca.

Gli elementi che catturano di più l’attenzione però sono posti nella parte destra della tastiera dove troviamo un piccolo schermo che permette di usare il tastierino come una normale calcolatrice, 3 manopole personalizzabili e un display TFT a colori da 2 pollici. Questo piccolo schermo, personalizzabile tramite il software dedicato disponibile per Windows, permette di visualizzare una varietà di informazioni, tra cui:

Immagini , GIF animate ed effetti di luce

Orologio e data

Stato della batteria

Informazioni sul sistema come l'utilizzo della CPU e della RAM

La presenza del display, unita alla retroilluminazione RGB personalizzabile, rende la GK104Pro una tastiera estremamente accattivante, in grado di dare un tocco di stile a qualsiasi scrivania, sia che cerchiate uno stile più sobrio per il lavoro e la programmazione o qualcosa di più sgargiante e spavaldo per il gaming.

Switch e digitazione: qualità al top

Uno dei punti di forza della GK104Pro è la natura hot-swappable che, grazie ai socket intercambiabili, rende possibile sostituire gli switch a piacimento senza bisogno di saldature, aprendo un mondo di possibilità per la personalizzazione della propria esperienza di digitazione e consente a noi smanettoni di divertirci usando anche switch diverse su differenti zone della tastiera.

La tastiera meccanica GK104Pro è disponibile con diversi tipi di switch preinstallati, tra cui i Gateron, i Kailh e gli Outemu, in diverse varianti:

Lineari : per una digitazione fluida e silenziosa, ideale per chi scrive molto.

: per una digitazione fluida e silenziosa, ideale per chi scrive molto. Tattili : con un feedback tattile a metà corsa, per una maggiore precisione.

: con un feedback tattile a metà corsa, per una maggiore precisione. Clicky: con un "click" udibile ad ogni pressione, per chi ama il feedback sonoro.

La scelta degli switch è altamente soggettiva e dipende dalle proprie preferenze. Personalmente, ho apprezzato la reattività e la silenziosità dei KTT Rose Pink Switch, perfetti per lunghe sessioni di scrittura che occupano gran parte del mio tempo quando sono al PC, del resto questa stessa recensione è stata scritta con la SKYLOONG GK104Pro.

Funzionalità e software: un ecosistema completo

La GK104Pro non si limita ad essere una bella tastiera con switch intercambiabili, offre infatti una serie di funzionalità avanzate, gestibili tramite il software dedicato per Windows, che consente di gestire molti aspetti della tastiera stessa:

Illuminazione RGB : personalizzabile con 16.8 milioni di colori e diversi effetti preimpostati. È possibile creare profili di illuminazione personalizzati e sincronizzare gli effetti con altri dispositivi compatibili.

: personalizzabile con 16.8 milioni di colori e diversi effetti preimpostati. È possibile creare profili di illuminazione personalizzati e sincronizzare gli effetti con altri dispositivi compatibili. Macro : per automatizzare sequenze di tasti e velocizzare il workflow. Il software permette di creare macro complesse con diverse azioni e condizioni.

: per automatizzare sequenze di tasti e velocizzare il workflow. Il software permette di creare macro complesse con diverse azioni e condizioni. Controlli multimediali : tasti dedicati per il controllo della riproduzione musicale, del volume e di altre funzioni multimediali.

: tasti dedicati per il controllo della riproduzione musicale, del volume e di altre funzioni multimediali. N-key rollover : la capacità di registrare tutte le pressioni dei tasti contemporaneamente, evitando il ghosting, un problema comune nelle tastiere a membrana che si verifica quando vengono premuti più tasti contemporaneamente.

: la capacità di registrare tutte le pressioni dei tasti contemporaneamente, evitando il ghosting, un problema comune nelle tastiere a membrana che si verifica quando vengono premuti più tasti contemporaneamente. Polling rate di 8000Hz: una frequenza di polling elevata che garantisce una risposta rapidissima ai comandi, ideale per i videogiochi competitivi.

Il software, scaricabile dal sito ufficiale Skyloong, è intuitivo e facile da usare, anche per gli utenti meno esperti. L'interfaccia grafica è ben organizzata e permette di accedere a tutte le funzionalità in modo semplice e veloce.

Connettività: libertà senza fili

La GK104Pro offre diverse opzioni di connettività, per adattarsi a qualsiasi esigenza:

Wireless 2.4GHz : una connessione wireless stabile e affidabile, con un dongle USB incluso nella confezione.

: una connessione wireless stabile e affidabile, con un dongle USB incluso nella confezione. Bluetooth 5.0 : per connettere la tastiera a più dispositivi, come PC, tablet e smartphone.

: per connettere la tastiera a più dispositivi, come PC, tablet e smartphone. Cavo USB-C: per la connessione cablata e la ricarica della batteria integrata.

La possibilità di utilizzare la tastiera sia in modalità wireless che cablata è un grande vantaggio, che offre flessibilità e libertà di movimento. La batteria integrata garantisce un'autonomia di diverse ore in modalità wireless, a seconda dell'utilizzo e della luminosità della retroilluminazione.

Inoltre, la possibilità di passare rapidamente da una connessione all’altra consente di connettere la tastiera a più dispositivi e sfruttarla quindi per scopi differenti.

Prestazioni e esperienza d'uso

Nel complesso, la SKYLOONG GK104Pro offre un'esperienza d'uso eccellente impreziosita dall’ottima qualità costruttiva e dai validi switch utilizzati. La digitazione è fluida e precisa, grazie alla reattività degli switch meccanici e al polling rate di 8000Hz. La tastiera è stabile e silenziosa, anche durante sessioni di scrittura intense ed si comporta in maniera impeccabile durante il gaming dove riesce ad offrire prestazioni a livello professionale grazie all’ottima precisione al lag praticamente nullo in fase di pressione..

Il layout full-size è comodo e funzionale, con tutti i tasti al posto giusto, e la presenza del tastierino che torna sempre utile nella quotidianità. I tasti multimediali dedicati sono un'aggiunta gradita, che permette di controllare la riproduzione musicale senza interrompere il flusso di lavoro, e di gestire tracce e molto altro grazie alle possibilità di personalizzazione offerte dal software.

La connettività wireless è stabile e affidabile, senza lag o interruzioni. La possibilità di passare dalla modalità wireless 2.4GHz al Bluetooth 5.0 con un semplice switch è molto comoda, soprattutto se si utilizzano più dispositivi.

SKYLOONG GK104Pro: vale la pena? Considerazioni finali: pro e contro

La SKYLOONG GK104Pro è una tastiera meccanica completa e versatile, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo ed adatta ad un'ampia gamma di utenti, tra cui:

Appassionati di tecnologia : che apprezzeranno la possibilità di personalizzare gli switch, il display TFT e l’incredibile design.

: che apprezzeranno la possibilità di personalizzare gli switch, il display TFT e l’incredibile design. Professionisti : che cercano una tastiera affidabile e versatile per l'uso quotidiano.

: che cercano una tastiera affidabile e versatile per l'uso quotidiano. Gamer : che necessitano di una tastiera reattiva e precisa per i videogiochi.

: che necessitano di una tastiera reattiva e precisa per i videogiochi. Chiunque desideri una tastiera meccanica con design minimal: il design minimal ed accattivante la rende la scelta ideale per chi vuole uno stile pulito e sulle tonalità del nero e del grigio per la propria postazione da gaming e lavoro.

Se state cercando una tastiera meccanica completa, personalizzabile e con un prezzo competitivo, la SKYLOONG GK104Pro merita sicuramente la vostra attenzione. La trovi in vendita sul sito di Skyloong a circa 100 euro.

Pro:

Design moderno e accattivante con display TFT a colori.

Hot-swappable, per la massima personalizzazione.

Polling rate di 8000Hz per una risposta rapidissima.

Connettività wireless 2.4GHz e Bluetooth 5.0.

Software di configurazione completo e intuitivo.

Buon rapporto qualità-prezzo.

Contro:

La durata della batteria potrebbe essere migliorata.

Il software, pur essendo ben fatto, potrebbe risultare complesso per alcuni utenti.

Mancanza di un poggiapolsi incluso nella confezione.

Immagini di SKYLOONG GK104Pro