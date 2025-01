Skate: il tanto atteso simulatore di skateboard di Electronic Arts in arrivo nella primavera del 2024

Un nuovo capitolo nel mondo dei videogiochi sta per aprirsi con l'attesa pubblicazione di "Skate", il simulatore di skateboard di Electronic Arts. La versione early-access è fissata per la primavera del 2024, ma gli appassionati non dovranno aspettare così a lungo per provare il gioco. Infatti, EA ha avviato una fase di playtest chiuso, invitando i giocatori a registrarsi per avere la possibilità di partecipare.

Dettagli sul playtest chiuso

Il playtest chiuso di Skate è accessibile su diverse piattaforme, tra cui PC, Xbox e PlayStation. Secondo quanto riportato sul sito di EA dedicato agli Insider Playtest, il numero di partecipanti previsti è stato ampliato, offrendo a più giocatori l'opportunità di mettere alla prova il gioco prima della sua lancio ufficiale. Coloro che si uniranno a questo progetto avranno l'occasione di ricevere premi in-game, tra cui una tavola da skateboard virtuale e adesivi personalizzati.

Tuttavia, ci sono delle restrizioni: il test è chiuso e i partecipanti non possono condividere screenshot o streaming del gioco sui social media. Inoltre, gli utenti sono tenuti ad accettare i termini del programma di playtest. Il feedback fornito dai tester sarà fondamentale per aiutare a plasmare il futuro di Skate, come dichiarato da EA, mantenendo la connotazione stilistica voluta dall'azienda.

Il mercato dei giochi in crescita: Skate si unisce alla competizione

Skate si inserisce in un mercato dei videogiochi sempre più affollato, caratterizzato dai giochi di tipo live-service. Questo modello prevede aggiornamenti costanti e eventi periodici all'interno del gioco. Tra le proposte più gettonate ci sono titoli come Fortnite di Epic Games e Apex Legends di EA, che hanno saputo conquistare una grande fetta di pubblico. Recentemente, è uscito anche Marvel Rivals di NetEase Games. Tuttavia, in un colpo di scena, EA ha annunciato la chiusura di diversi giochi storici nel 2025, tra cui The Simpsons: Tapped Out e UFC 3. Attualmente, il sito di EA mostra solo due titoli in arrivo: Split Fiction, un'avventura cooperativa, e Plants vs. Zombies 3.

Un grande successo recente per EA è stato "The Sims 4", che è passato al modello free-to-play nel 2022. Nonostante la longevità del titolo, risalente a dieci anni fa, ha visto aggiungersi 15 milioni di nuovi giocatori nel 2024.

La storia di Skate: dalle origini a oggi

Annunciato per la prima volta nel 2020 come Skate 4, il nuovo titolo ha suscitato poco interesse nei mesi successivi alla sua rivelazione. Tuttavia, l'estate scorsa, un trailer che presentava il comico Tim Robinson ha riacceso l'attenzione sul progetto, durante il Summer Game Fest. Skate 3, l'ultima installazione della serie, era stato lanciato nel 2010, rendendo il ritorno di questo franchise ancora più atteso dai fan.

Il sito ufficiale del gioco offre una varietà di contenuti, inclusi diari di sviluppo e video, anche se l'ultimo aggiornamento è stato pubblicato a giugno 2024. Skate avrà un sistema di gioco free-to-play con microtransazioni cosmetiche, che consente agli utenti di personalizzare la loro esperienza senza intaccare il gameplay principale.

Con l'attesa che cresce e i dettagli che vengono rivelati, i fan sono ansiosi di scoprire cosa ha in serbo EA per il futuro di Skate.