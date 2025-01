Scoprire come monitorare programmi e processi in Windows con Sysmon

Chi utilizza Windows si è sicuramente imbattuto in quei programmi che si avviano senza volerlo o in messaggi di errore durante l'accensione del computer. A volte è difficile identificare quale applicazione stia causando problemi o quale processo stia evitando di chiudersi. Grazie a Sysmon, un potente strumento di monitoraggio sviluppato da Microsoft, è possibile tenere traccia delle attività del sistema in modo efficace e dettagliato. Questo articolo esplora come installare e sfruttare Sysmon per monitorare programmi, processi, driver e modifiche al registro di sistema.

Che cos'è Sysmon e il suo utilizzo

Sysmon, che sta per System Monitor, rientra tra gli strumenti della suite Sysinternals offerta da Microsoft. Questo software permette un monitoraggio approfondito e continuo degli eventi di sistema, generando registri di operazioni che possono aiutare a comprendere cosa accade nel sistema operativo Windows e con le applicazioni installate. Non solo Sysmon facilita il controllo delle attività quotidiane di Windows, ma offre anche funzionalità di sicurezza per identificare e prevenire comportamenti sospetti.

Una volta scaricato e installato, Sysmon funziona come un servizio in background, raccogliendo informazioni su eventi cruciali. Ad esempio, registra dettagli relativi alla creazione e chiusura di processi, modifiche al file system e connessioni di rete. Grazie a questo monitoraggio in tempo reale, gli utenti possono affrontare e risolvere problemi più rapidamente, comprendendo meglio il comportamento delle applicazioni e delle procedure in esecuzione.

Utilizzare Sysmon significa avere accesso a dati chiari e utili per risolvere problematiche di sistema, nonché per migliorare la sicurezza generale del computer. Avere la possibilità di vedere quali eventi si verificano al momento dell'avvio o durante l'uso quotidiano può fornire informazioni vitali per mantenere il computer funzionante e protetto.

Installazione passo dopo passo di Sysmon

Per iniziare ad utilizzare Sysmon, è necessario un processo di installazione semplice ma dettagliato. La prima cosa da fare è creare una cartella, per esempio in c:\sysmon, e qui estrarre tutto il contenuto dell'archivio scaricato dal sito Microsoft. Questo permette di avere a disposizione tutti i file necessari per il corretto funzionamento dello strumento.

Successivamente, si deve scaricare il file di configurazione chiamato sysmonconfig-export.xml, disponibile su GitHub. Questo file è fondamentale per una configurazione predefinita ottimale, che aiuta a raccogliere eventi di sistema significativi. Una volta salvato il file xml nella cartella c:\sysmon, si è pronti per procedere all'installazione.

Per installare Sysmon come servizio, è necessario cercare "cmd" nel menu di Windows e selezionare "Esegui come amministratore". Quando appare il prompt dei comandi, basterà digitare i seguenti comandi:

cd c:\sysmon sysmon64 -accepteula -i sysmonconfig-export.xml

Questi comandi permetteranno a Sysmon di iniziare a monitorare le attività del sistema immediatamente, rendendolo operativo e pronto a raccogliere informazioni.

Monitorare programmi, processi e driver

Dopo aver installato Sysmon, la prima cosa da fare è verificare che il monitoraggio sia attivo. Carricate Windows e aprite il Visualizzatore eventi premendo Windows+R e digitando "eventvwr". Nella colonna a sinistra, espandete "Registri applicazioni e servizi", selezionate "Microsoft", poi "Windows", e infine cliccate due volte su "Sysmon" per accedere al registro chiamato "Operational".

Al suo interno potrete visualizzare ogni dettaglio relativo agli eventi monitorati da Sysmon. Ad esempio, gli eventi 1, 3 e 5 corrispondono alla creazione, alla connessione e all'arresto dei processi rispettivamente. Avere accesso a queste informazioni consente di comprendere cosa avviene nel sistema in ogni momento, facilitando le operazioni di troubleshooting.

Se si riscontra un messaggio di errore relativo a un file specifico, si può facilmente cercare negli eventi Sysmon. Utilizzando la funzione "Trova" o un filtro nel Visualizzatore eventi, è possibile restringere il campo di ricerca e visualizzare tutti gli eventi connessi a quel particolare elemento, rendendo più semplice l'individuazione di problematiche specifiche.

Gestire i dati raccolti da Sysmon

Sysmon non solo consente di monitorare il sistema, ma offre anche la possibilità di gestire i dati raccolti in modo efficiente. È possibile eliminare tutti i log semplicemente cliccando con il tasto destro su "Operational". Si può così decidere di rimuovere completamente le informazioni salvate, oppure generare un file di log separato per future analisi.

Dopo aver ripulito il registro, è possibile riavviare il PC. Sysmon continuerà a funzionare in background, registrando tutto ciò che avviene all'accensione. Al termine dell'avvio, sarà possibile tornare al Visualizzatore eventi per analizzare i log appena creati. Questo è un metodo efficace per ottenere una visione chiara di tutte le operazioni che si susseguono durante il boot del computer.

Disinstallazione di Sysmon

Se, dopo aver eseguito tutte le verifiche necessarie, decidete di disinstallare Sysmon, questa operazione è abbastanza semplice. Si deve tornare al prompt dei comandi nella cartella c:\sysmon e digitare:

sysmon64 -u

In caso di problemi nell’eliminazione di alcuni componenti, come driver o servizi, un riavvio del sistema può risolvere la questione. Dopo il riavvio, basterà eseguire il comando:

sysmon64 -u force

In questo modo, Sysmon sarà completamente rimosso dal sistema senza lasciare tracce.

Sysmon è quindi uno strumento prezioso per chiunque desideri migliorare la gestione delle applicazioni e la sicurezza del proprio sistema Windows. Monitorare e analizzare le attività diventa così un’operazione alla portata di tutti, promuovendo un utilizzo più consapevole e sicuro della tecnologia.