Scopri Univershuffle: l'app per la scoperta musicale casuale su Apple Music

Nel mondo delle applicazioni indipendenti, recentemente ha fatto il suo debutto Univershuffle, un'app innovativa dedicata agli amanti della musica. Ideata per offrire un'esperienza di fruizione unica, Univershuffle si distingue per la sua modalità di riproduzione casuale, permettendo agli utenti di esplorare il vasto catalogo di Apple Music senza l'ausilio di algoritmi sofisticati. Questa app, lanciata di recente sull'App Store, è un'opzione interessante per chi desidera immergersi in nuove sonorità.

Funzioni principali di Univershuffle

La caratteristica principale di Univershuffle è la sua capacità di riprodurre casualmente tutte le canzoni presenti su Apple Music. Dopo aver collegato il proprio account Apple Music, gli utenti possono scrollare senza limiti tra i brani, con l'opzione di escludere certi generi musicali. Questa funzione personalizzabile permette di affinare la ricerca musicale a seconda dei propri gusti. Inoltre, se ci si imbatte in una canzone particolarmente apprezzata, l'app offre rapidi pulsanti per aggiungerla direttamente a una playlist o alla libreria di Apple Music.

Un'altra funzionalità interessante è la traduzione dei titoli delle canzoni in altre lingue, grazie all'integrazione con l'API di Traduzione di Apple. Basta tappare sul titolo e la traduzione appare immediatamente. Univershuffle include anche un pulsante mappabile, che può essere personalizzato per attivare diverse azioni preferite, come ad esempio l'aggiunta immediata di un brano a una playlist.

Disponibilità e prezzi

L'app Univershuffle può essere utilizzata gratuitamente con alcune limitazioni. Gli utenti senza account Apple Music possono ascoltare solo segmenti di 30 secondi dei brani. Naturalmente, per un'esperienza completa, è necessario collegare un account Apple Music. Una volta fatto ciò, Univershuffle permette di usufruire della versione senza pubblicità per i primi 10 brani, dopo di che saranno mostrati annunci.

Per chi desidera un'esperienza completamente priva di pubblicità, è disponibile Univershuffle Premium, che adotta un modello di pagamento a "cuffie" volontarie. Gli utenti possono sbloccarlo con un pagamento singolo a partire da 5 dollari, con ulteriori livelli di supporto che vanno da 10 a 50 dollari. Inoltre, è possibile sottoscrivere un abbonamento mensile a partire da 1,49 dollari, mantenendo le funzionalità premium anche se si decide di annullare, purché si sia speso più di 5 dollari in totale.

Compatibilità e download

Univershuffle è compatibile con dispositivi che utilizzano iOS 17 e macOS 15 o versioni successive. Gli utenti possono scaricarla gratuitamente dall'App Store e utilizzarla su iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro. Se desideri esplorare nuove melodie in modo casuale e divertente, Univershuffle si presenta come una scelta da considerare seriamente.

Per approfondire e scoprire ulteriori dettagli su Univershuffle, è possibile consultare il blog del suo sviluppatore.