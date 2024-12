Scopri le offerte imperdibili di Internxt: Cloud storage sicuro e sconti dell'80%

Se sei alla ricerca di un servizio di cloud storage affidabile, Internxt ha recentemente lanciato un’offerta che vale la pena considerare. La nuova iniziativa consente agli utenti di accedere a piani premium in sconto dell’80%, con prezzi a partire da soli 0,95 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Questa promozione si colloca in un contesto di crescente interesse per soluzioni di archiviazione sicure, che tutelano la privacy dei dati.

Vantaggi del cloud storage di Internxt

Internxt si distingue per la sua attenzione alla sicurezza. Tra le sue caratteristiche più importanti risalta l'uso della crittografia a conoscenza zero, che garantisce che solo l'utente possa accedere ai propri dati. Questo è un aspetto fondamentale per chi desidera proteggere informazioni sensibili e personali. La sua architettura open source è un'altra garanzia di trasparenza, consentendo a esperti di sicurezza di verificare il sistema e migliorarlo continuamente.

In aggiunta a queste funzionalità, Internxt offre un massimo di 10 TB di spazio di archiviazione, rendendolo una scelta interessante non solo per singoli utenti, ma anche per le piccole e medie imprese con esigenze di archiviazione elevate. Gli esperti del settore lodano Internxt come uno dei servizi più sicuri attualmente disponibili, il che lo rende una valida alternativa rispetto ai giganti del cloud storage.

Dettagli sui piani offerti da Internxt

Internxt propone diverse soluzioni per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente. Tutti i piani offrono le stesse funzionalità, variando solo in base alle dimensioni dello spazio di archiviazione. Le pratiche opzioni di accesso alle informazioni, disponibili da qualsiasi dispositivo e ovunque, permettono di gestire i file in tutta comodità. Gli utenti possono anche condividere documenti protetti da password e crittografati, rendendo sicura la collaborazione con altre persone.

Ogni piano consente l’upload di file fino a 20 GB e include l’autenticazione a due fattori per aumentare la sicurezza. La garanzia di rimborso di 30 giorni offre ai nuovi utenti un margine di sicurezza per testare il servizio senza rischi. Qui di seguito i dettagli sulle offerte già scontate dell’80%.

Offerte sui piani di Internxt

Piani individuali

200 GB : 9,20 euro all’anno

: all’anno 2 TB : 22 euro all’anno

: all’anno 5 TB : 40 euro all’anno

: all’anno 10 TB: 60 euro all’anno

Piani a vita

2 TB : 180 euro

: 5 TB : 380 euro

: 10 TB: 580 euro

Piani business

Standard : 16 euro all’anno

: all’anno Pro : 20 euro all’anno

Per chi desidera approfittare di questa offerta, è sufficiente visitare il sito di Internxt e scegliere il piano più adatto alle proprie necessità. Con un’ottima combinazione di sicurezza e convenienza, Internxt rappresenta un’alternativa valida nel panorama del cloud storage.