Scopri il NordicTrack Commercial 2450: tapis roulant di ultima generazione per allenamenti efficaci

Il NordicTrack Commercial 2450 si presenta come un'eccellente opzione per chi cerca un tapis roulant di qualità per uso commerciale e domestico. Con una serie di caratteristiche avanzate, questo modello si distingue per la sua tecnologia innovativa e la praticità d'uso. Scopriamo insieme le peculiarità di questo attrezzo sportivo e come può integrarsi nel tuo programma di allenamento.

Design e funzionalità del NordicTrack Commercial 2450

Uno degli aspetti più sorprendenti del NordicTrack Commercial 2450 è il grande schermo touchscreen da 22 pollici, che ricorda quello di un computer desktop. Questo display offre un'esperienza immersiva durante gli allenamenti, potendo inclinare e ruotare lo schermo per utilizzarlo al meglio, anche durante le lezioni a terra. Il tappeto è di dimensioni generose, come ci si aspetta da un tapis roulant commerciale, ma è dotato della funzione easylift assist, che permette di ripiegarlo per ottimizzare lo spazio disponibile. Il montaggio richiede circa due ore e mezza, secondo le stime di un tecnico di CNET, e sarebbe opportuno avere almeno un paio di persone a disposizione per facilitare l'operazione. NordicTrack offre anche un servizio di assemblaggio extra a pagamento di 299 dollari.

Un'altra caratteristica innovativa di questo tapis roulant è la possibilità di inclinazione e declino, con un range che varia dallo zero al 15% di inclinazione e una discesa fino a -3%. Non è comune trovare tapis roulant che offrano una funzione di declino, il che rende questo modello particolarmente interessante. Le velocità possono arrivare fino a 12 miglia orarie e la presenza di pulsanti di controllo rapido sul pannello di controllo facilita le regolazioni durante un allenamento a intervalli.

Abbonamento iFit e connessioni smart

Per sfruttare al meglio le potenzialità del NordicTrack Commercial 2450, è necessario un abbonamento a iFit, incluso per un mese come trial gratuito al momento dell'acquisto. Dopo il periodo di prova, il costo mensile è di 39 dollari. Oltre a offrire allenamenti specifici per tapis roulant, iFit propone anche una varietà di corsi live e on-demand, garantendo un'ampia scelta per diversificare le proprie sessioni di allenamento. La connessione Wi-Fi e Bluetooth consente di collegare cuffie, orologi smart o monitor per il battito cardiaco, sebbene manchi l'opzione per integrare la musica da Spotify o Apple Music. Assicurati di avere una connessione Wi-Fi stabile, poiché la performance potrebbe rallentare in caso di segnali deboli.

Esperienza di allenamento e comfort

Durante le prove, la cinghia del tapis roulant si è dimostrata silenziosa e fluida, fruibile sia da utenti alti che bassi grazie alle sue dimensioni generose e alla capacità massima di 300 libbre. Nonostante la presenza dello schermo touchscreen, sono disponibili anche pulsanti fisici per le regolazioni, posizionati sotto al display insieme a una ventola e a controlli per inclinazione, declino, avvio, arresto e variazione della velocità. I portabottiglie, collocati ai lati del tapis roulant, sono piuttosto piccoli e adatti per tenere in mano solo una bottiglia, un asciugamano o un telefono, disegnati probabilmente per mantenere alta la concentrazione sull'allenamento.

Il NordicTrack Commercial 2450 consente di allenarsi in modalità manuale, senza seguire lezioni, ma offre anche un'ampia gamma di corsi su iFit. Tra le peculiarità più interessanti, spicca la possibilità di creare percorsi personalizzati utilizzando Google Maps, permettendo di "correre" ovunque nel mondo, come ad esempio a Central Park. La tecnologia AutoAdjust di NordicTrack è particolarmente notevole, poiché consente a un istruttore virtuale di regolare inclinazione e velocità in tempo reale durante la lezione, replicando la resistenza del terreno. Questa funzione hands-free permette agli utenti di concentrarsi pienamente sull'allenamento, rendendo l'esperienza di corsa al chiuso ancora più coinvolgente e realistica, ideale per chi si allena in preparazione a gare esterne.