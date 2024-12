Sconto imperdibile su BOYHOM: la console per il retro gaming che riporta ai classici

Per gli appassionati di retro gaming, la BOYHOM rappresenta una proposta imperdibile. Questa console non solo offre un ritorno ai giochi storici, ma lo fa con una straordinaria offerta attualmente disponibile per i clienti. Con un catalogo che riunisce titoli iconici, la console consente di rivivere il fascino delle cabine arcade direttamente a casa propria.

Caratteristiche tecniche della BOYHOM

La BOYHOM vanta una memoria interna di 32 GB, arricchita da un'impressionante selezione di ben 40 giochi pre-installati. Tra questi, ci sono i titoli che hanno fatto la storia del gaming, permettendo ai giocatori di godere di ore di intrattenimento. Non solo, questa console è compatibile con oltre 10.000 giochi, supportando emulatori popolari come PS1, ATARI, MAME, MD, GBA, GBC, GB, FC e SFC.

Grazie alla sua versatilità, la BOYHOM è perfetta per chi desidera una macchina da gioco che possa accogliere un’ampia varietà di giochi retro, senza richiedere sofisticate configurazioni tecniche. La semplicità di utilizzo è uno dei punti forti, rendendola un'ottima scelta anche per i neofiti o per chi desidera un'esperienza di gioco senza complicazioni.

L'installazione è rapida: basta collegare la console a una porta HDMI del televisore o di un monitor. In aggiunta, la BOYHOM è dotata di due controller wireless da 2.4 GHz, offrendo ai giocatori la libertà di muoversi senza il fastidio dei cavi, per un'esperienza di gioco molto più fluida.

Un'ottima idea regalo per le festività

Con le festività natalizie alle porte, la BOYHOM si propone come un’idea regalo originale e apprezzata. Per gli appassionati di retro gaming o per coloro che desiderano riscoprire i giochi di un tempo, questa console si presenta come un'opzione divertente e accessibile. La praticità del sistema, pronto all'uso, senza necessità di settaggi complessi, rende la BOYHOM un articolo perfetto da inserire sotto l'albero di Natale, pratico per ogni tipo di utente.

La promozione in corso

Attualmente, la BOYHOM è oggetto di una promozione speciale, che la rende ancora più attraente. Mentre il prezzo normale si aggira intorno ai 58 €, i nuovi clienti possono acquistare la console a soli 11 €, risparmiando quindi l’81%. Questa offerta di benvenuto è esclusiva per i nuovi utenti, mentre i clienti abituali possono optare per l'acquisto al prezzo di listino.

È fondamentale tenere presente che l'offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte. Inoltre, il rivenditore offre la possibilità di pagare tramite PayPal, il che consente di usufruire della protezione acquisti in caso di necessità. Per ulteriori dettagli relativi ai costi di spedizione, ai tempi di consegna e alla gestione degli ordini, è consigliato consultare il sito ufficiale del venditore.

Le immagini collegate a questo articolo sono state fornite dall'inserzionista, arricchendo ulteriormente l'appeal della console BOYHOM. Non perdete l'occasione di portare a casa un pezzo di storia del gaming!