Schlage presenta la nuova serratura intelligente che sfrutta la tecnologia UWB al CES 2024

In un'epoca in cui la tecnologia avanza rapidamente, le serrature intelligenti si stanno evolvendo per offrire un'esperienza di utilizzo sempre più comoda e sicura. Durante il CES 2024, Schlage ha svelato un prodotto innovativo, la Sense Pro, che utilizza la tecnologia UWB per una gestione della sicurezza domestica all'avanguardia. Questa nuova funzionalità si distingue in un mercato già caratterizzato dall'uso di tecnologie come il riconoscimento della palma e la compatibilità con gli Apple Home Keys.

La tecnologia UWB e il suo funzionamento

La tecnologia Ultra-Wideband rappresenta un salto qualitativo significativo nel settore delle serrature intelligenti. A differenza delle tradizionali serrature che utilizzano Bluetooth per sbloccare le porte, la Sense Pro di Schlage si avvale della capacità di UWB di determinare la posizione esatta di un dispositivo, creando un vantaggio nella modalità di sblocco. Invece di aprire la porta quando ci si avvicina, la serratura è progettata per attivarsi al momento esatto in cui l'utente raggiunge la porta, eliminando qualsiasi imprecisione e riducendo l'ansia di un possibile errore.

Questa tecnologia non solo offre maggiore sicurezza, ma migliora anche l'esperienza utente, poiché l'utente non deve più preoccuparsi se la porta sarebbe dovuta rimanere chiusa o se potrebbe aprirsi in anticipo. La Sense Pro analizza la velocità, la traiettoria e il movimento del dispositivo autorizzato, garantendo così un'apertura immediata e senza attese.

Caratteristiche della Sense Pro

Oltre alla tecnologia UWB, la serratura intelligente di Schlage introduce anche caratteristiche innovative che la rendono versatile e adatta a diverse esigenze. Ad esempio, la Sense Pro supporta Matter, una nuova piattaforma per l'Internet delle Cose, che consente di integrare la serratura con altri dispositivi smart della casa. In aggiunta, la serratura offre la possibilità di bloccare e sbloccare tramite NFC, rendendola ancora più accessibile.

Non mancano opzioni per chi preferisce metodi più tradizionali; la Sense Pro è dotata di una tastiera che permette di inserire codici di accesso per limitare l'ingresso a certe persone. Un altro aspetto interessante è il piano di Schlage di lanciare un aggiornamento della sua applicazione nel 2025, promettendo un'interfaccia più intuitiva e facile da consultare.

La nuova serratura Arrive e le prospettive future

In aggiunta alla Sense Pro, Schlage ha presentato anche la serratura Arrive, che, pur non avendo la tecnologia di localizzazione avanzata, offre il supporto per Wi-Fi integrato. Ciò significa che non sarà necessario alcun hub aggiuntivo per gestire i codici di accesso, semplificando ulteriormente l'utilizzo della serratura.

I tuttologi della sicurezza domestica potrebbero rimanere entusiasti per le possibilità offerte dalla tecnologia UWB, ma se questa non risponde alle proprie esigenze, la Arrive rappresenta un'alternativa altrettanto valida. Ad oggi, non sono ancora stati rivelati dettagli sul prezzo o sulla data di lancio definitiva della tecnologia UWB, ma gli utenti dovranno aspettare fino alla fine del 2025 per avere ulteriori informazioni.

Innovazione al CES 2024

Il CES di quest'anno ha messo in risalto una varietà di innovazioni, ma le proposte di Schlage si distinguono per un'attenzione particolare alla sicurezza e alla comodità dell'utente. Con il lancio della Sense Pro e della Arrive, il mondo delle serrature intelligenti sembra avviato verso una nuova era, dove sicurezza e praticità vanno di pari passo. Quando saranno disponibili, questi prodotti promettono di cambiare il volto della gestione della sicurezza domestica, portando sempre più innovazione nelle case di tutti.