Philips introduce un’iniziativa innovativa: parti sostitutive stampabili in 3D per la cura personale

Philips sta facendo notizia con il lancio di un progetto ambizioso che promette di rivoluzionare il modo in cui i consumatori gestiscono la sostituzione di piccoli accessori delle loro apparecchiature per la salute personale. Questa iniziativa, denominata Philips Fixables, prende piede in Repubblica Ceca, patria della Prusa Research, partner di Philips per questo progetto avanguardistico. I dati e i file necessari per la stampa 3D delle parti sostitutive sono disponibili attraverso la piattaforma Printables, accessibile a livello globale, permettendo a chiunque di scaricare e stampare i pezzi di ricambio di cui ha bisogno.

Cosa può offrire Philips Fixables ai consumatori

La nuova offerta di Philips si propone principalmente di fornire opzioni ai consumatori in caso di necessità di sostituzione di accessori comuni, come i guide di taglio per i rasoi elettrici. Sebbene, al momento, non sia possibile stampare in 3D un nuovo rifinitore per la barba o una nuova batteria, il sistema permette di riparare o rimpiazzare piccole componenti senza dover ricorrere a soluzioni più costose o lunghe, come l’acquisto di nuovi prodotti. Questa iniziativa non solo aiuta a prolungare la vita degli strumenti già in possesso degli utenti, ma incoraggia anche una mentalità di riparazione invece di quella di sostituzione, contribuendo così a ridurre rifiuti elettronici.

Philips, tramite la sua collaborazione con Prusa Research, si è impegnata a garantire che i pezzi di ricambio stampabili in 3D soddisfino determinati standard di qualità e sicurezza. Sebbene i consumatori siano abilitati a creare i propri accessori, la durevolezza e l’efficacia delle parti stampate dipenderanno dal rispetto delle linee guida e dei materiali di stampa suggeriti. Philips raccomanda l’utilizzo di filamento standar PLA e l’uso dell’orientamento corretto durante la stampa, in modo da evitare il bisogno di supporti aggiuntivi.

Disponibilità e limitazioni delle parti sostitutive stampabili

Attualmente, disponibile sulla piattaforma Printables, troviamo solo un tipo di parte sostitutiva: un pettine regolabile progettato per attaccarsi al rasoio OneBlade. Sebbene rappresenti un primo passo nelle iniziative di sostenibilità, è chiaro che l’efficacia di questo programma dipenderà dalla varietà di parti che Philips deciderà di rilasciare. Attualmente, l’azienda ha promesso ulteriori pezzi stampabili in 3D, incluse guide regolabili per i rasoi e componenti per spazzolini elettrici e phon, senza però fornire date precise per la loro disponibilità.

In aggiunta, i consumatori possono anche inviare richieste specifiche per avere file di parti sostitutive stampabili in 3D, ma non c’è garanzia che tali richieste siano accolte o che il processo di creazione e controllo qualità sia rapido. Con così poche opzioni disponibili al momento, ciò che resta da vedere è se Philips continuerà su questa strada, rendendo disponibili nuovi pezzi utili che possano davvero migliorare la sostenibilità dei propri prodotti.

È sicuramente un’iniziativa benemerita, ma la vera prova del suo valore arriverà solo quando Philips dimostrerà di seguire attraverso il rilascio di ulteriori parti. In un mondo dove il consumo responsabile è sempre più cruciale, l’impegno di Philips per offrire soluzioni innovative nell’ambito della cura personale potrebbe rappresentare un passo significativo nella giusta direzione.