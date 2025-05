Galaxy Buds Core: nuove cuffie wireless in arrivo con batteria potenziata

Samsung si prepara a lanciare il successore delle sue cuffie wireless più accessibili, le Galaxy Buds FE, su cui ormai circolano diverse indiscrezioni. Recentemente, le Galaxy Buds Core, come saranno denominate queste nuove cuffie, sono state avvistate nel database di certificazione Nemko, svelando alcune informazioni interessanti riguardanti l’upgrade della batteria.

Dettagli sulle batterie

Le Galaxy Buds FE sono state lanciate con un case dotato di batteria da 479mAh e cuffie con una potenza di 60mAh ciascuna, consentendo un’autonomia di ascolto compresa tra quattro e sei ore con una singola carica. Tuttavia, secondo i dati recentemente emersi sulla piattaforma di certificazione norvegese Nemko, le nuove Galaxy Buds Core dovrebbero presentare un significativo miglioramento in termini di capacità della batteria.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il listing indica che le cuffie Galaxy Buds Core avranno una batteria di 200mAh, il che suggerisce che ciascun auricolare potrebbe avere una capacità di circa 100mAh. Inoltre, il case di ricarica sarà dotato di una batteria potenziata a 500mAh, un incremento notevole che promette di prolungare ulteriormente il tempo di utilizzo.

Comparazione con Galaxy Buds 3 Pro

Un aspetto interessante di queste nuove cuffie è il loro confronto con il modello Galaxy Buds 3 Pro. Quest’ultimo modello presenta una batteria da 48mAh per ciascun auricolare e un case da 515mAh, il che rende le Galaxy Buds Core una proposta competitiva in termini di durata della batteria. Con l’upgrade della capacità, queste cuffie promettono di offrire un’esperienza d’uso consigliabile per chi ama ascoltare musica o podcast per ore senza doversi preoccupare della ricarica frequente.

Tempistiche e disponibilità

Non è ancora stato comunicato alcun dettaglio ufficiale sulla data di lancio delle Galaxy Buds Core. Tuttavia, l’apparizione nei database di certificazione suggerisce che il debutto sul mercato potrebbe avvenire a breve. Fonti precedenti indicano che inizialmente le cuffie potrebbero essere disponibili solo in specifiche regioni, come Brasile, Indonesia, Israele, India, Messico, Malesia, Filippine, Thailandia, Turchia, Egitto e Russia. Queste informazioni alimentano le aspettative di un lancio imminente, rendendo i fan del marchio in trepidante attesa per questo nuovo prodotto.

Gli appassionati di tecnologia rimangono sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e informazioni più dettagliate sul rilascio delle nuove Galaxy Buds Core che promettono di migliorare l’esperienza audio degli utenti. Gli elementi essenziali come la durata della batteria e il comfort nell’uso quotidiano sono fattori critici che Samsung sembra aver preso in considerazione per questa nuova generazione di cuffie.