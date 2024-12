Scadenza imminente: novità sui bonifici istantanei in Europa e in Italia a partire da gennaio 2025

Dal 9 gennaio 2025, il panorama bancario europeo subirà una trasformazione significativa con l'introduzione obbligatoria dei bonifici istantanei. Questa misura, approvata dal Parlamento Europeo quasi un anno fa, rispetto ai bonifici tradizionali, apporterà notevoli vantaggi per i cittadini e le aziende. Scopriamo in dettaglio cosa comporteranno queste modifiche per tutti gli utenti bancari.

L'importanza dei bonifici istantanei

I bonifici istantanei rappresentano un modo rapido e efficiente per trasferire fondi tra conti correnti. A differenza dei bonifici ordinari, che richiedono un giorno lavorativo per l'accredito, i bonifici istantanei consentono di effettuare transazioni in pochi secondi, rendendoli particolarmente utili in situazioni d'emergenza, come il pagamento di multe o la gestione di spese urgenti. Queste operazioni saranno disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rispondendo così alle necessità di privati e aziende.

Il cambiamento è significativo, in quanto i bonifici istantanei si allineano a un'evoluzione nel settore dei pagamenti, dove la velocità e l'efficienza sono sempre più richieste. Con un limite di trasferimento di 100.000 euro per operazione, questa modalità di pagamento si configura come uno strumento versatile, capace di adattarsi a diverse esigenze economiche.

Regole uniformi e costi equiparati

Il nuovo regolamento europeo stabilisce che tutte le banche dei paesi che aderiscono all'area SEPA debbano implementare bonifici istantanei. Finora, non tutte le banche in Italia e in Europa hanno offerto questo servizio. A partire dalla data stabilita, ogni istituto finanziario avrà l'obbligo di mettere a disposizione questa opzione. Un aspetto rilevante riguarda i costi associati: i bonifici istantanei non avranno commissioni più alte rispetto ai bonifici tradizionali, che in Italia costano mediamente 1,74 euro in più, ma con variazioni significative tra le diverse banche.

Questa uniformità dei costi è pensata per incentivare l'uso di bonifici istantanei, rendendoli un'opzione sempre più accessibile per clienti e aziende. Le transazioni rapide faciliteranno la gestione delle spese quotidiane, promuovendo un'economia più dinamica e reattiva.

Rischi e misure di sicurezza

L'accelerazione dei trasferimenti di denaro comporta anche nuove sfide e rischi, come il potenziale di frodi e errori. Poiché le transazioni avvengono quasi in tempo reale, annullare un bonifico diventa molto complesso nel caso di un errore. Per affrontare questa problematica, il nuovo sistema prevederà procedure più rigorose di verifica del beneficiario. Questo sistema permetterà di confrontare l'IBAN fornito con il nome del beneficiario, aumentando così la sicurezza delle transazioni.

Il termine per l'adeguamento delle banche europee all'introduzione di questo sistema è fissato per il 9 ottobre 2025 per quelle che utilizzano l'euro come valuta. Le banche degli altri stati membri, che operano con valute diverse, avranno tempo fino al 9 luglio 2027 per conformarsi. Queste misure di sicurezza non solo proteggeranno i consumatori, ma contribuiranno a costruire fiducia nell'uso dei bonifici istantanei, il cui utilizzo è cresciuto significativamente dal 2017, rappresentando attualmente quasi il 20% di tutti i bonifici in Europa.

Le novità legislative previste avranno un impatto considerevole sul settore dei pagamenti. La maggiore disponibilità e sicurezza dei bonifici istantanei potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti gestiscono le proprie finanze quotidiane e conducono le transazioni, spingendo verso un'adozione più ampia di questa modalità di pagamento.