SanDisk Extreme Pro Portable SSD: la memoria esterna compatta per professionisti e viaggiatori

La nuova unità SSD esterna SanDisk Extreme Pro Portable SSD è la soluzione ideale per chi cerca una memoria portatile in grado di soddisfare diverse esigenze di utilizzo, sia professionale che personale. Grazie alla sua robustezza, dimensioni contenute e prestazioni elevate, questo dispositivo si presenta come un alleato perfetto per chi lavora in mobilità. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alle massime prestazioni che dipendono dall'interfaccia e dalla compatibilità con il computer in uso.

Design e contenuti della confezione

L’unità SSD SanDisk Extreme Pro Portable SSD viene presentata in una confezione accattivante, con un design minimale. All'interno, gli utenti troveranno un profilato in plastica morbida che consente di proteggere l’unità durante il trasporto. Completa il pacco un depliant informativo con specifiche tecniche e normative di sicurezza, affiancato da un cavo USB-C/USB-C e un ulteriore cavo USB-C/USB-A, per garantire massima compatibilità.

Le dimensioni di questa unità sono davvero ridotte: solo 110,26 x 57,34 x 10,22 mm, con un peso di appena 77.5 g. Questo significa che può essere facilmente riposta in tasca, borsa o zaino senza alcun problema. La forma è ergonomica, con una superficie superiore in plastica e una parte inferiore in gomma viscosa, che previene lo scivolamento su superfici piane.

Inoltre, la SanDisk Extreme Pro Portable SSD è progettata per resistere a situazioni di utilizzo critico: non presenta parti meccaniche, riducendo notevolmente il rischio di danni. Certificata IP65, resiste a schizzi d’acqua e polvere. Sebbene la confezione non includa protezioni aggiuntive, gli utenti possono scegliere di acquistare custodie protettive extra.

Velocità di trasferimento: un’analisi approfondita

Un elemento distintivo della SanDisk Extreme Pro Portable SSD è il suo connettore USB-C, posizionato sul retro dell'unità. Utilizzando lo standard USB 3.2 Gen 2×2, questo dispositivo è in grado di offrire una velocità di trasferimento dati che può raggiungere picchi di 20 Gbps. Tuttavia, per sfruttare appieno questa potenzialità, è necessario utilizzarlo con un dispositivo compatibile.

Sebbene sia possibile collegare l’SSD a una varietà di computer, come i Mac e altri dispositivi con porte USB3 o Thunderbolt, la velocità di trasferimento può risultare limitata. Infatti, attraverso porte Thunderbolt 4 e 5 compatibili con USB4, l'unità raggiunge una velocità massima di 1.000 MB/s, che, pur essendo superiore a quella di molti dischi meccanici, rappresenta solo la metà della potenza promessa. Questa limitazione è dovuta alla mancanza di supporto per lo standard USB 3.2 Gen 2x2, che non è implementato in tutte le macchine.

Nella nostra esperienza, cercando di utilizzare l’unità con diversi computer – da un MacBook Pro con M3 Pro a un Mini PC GEEKOM GT1 Mega – abbiamo constatato che solo il GEEKOM, dotato della giusta porta, ha consentito di avvicinarsi alla velocità teorica massima di 2.000 MB/s. Negli altri casi, i trasferimenti si sono attestati attorno ai 1.000 MB/s.

Performance in utilizzo quotidiano

Durante le nostre prove di utilizzo, la SanDisk Extreme Pro Portable SSD ha dimostrato un'ottima versatilità. È stata utilizzata in diverse situazioni: dal lavoro quotidiano di copia di documenti a viaggi in cui si è rivelata fondamentale per la gestione di file anche in spazi ristretti, come in una sala d'attesa.

Abbiamo apprezzato la sua silenziosità e la facilità d'uso. Si è rivelata poco ingombrante durante l’impiego sul piano di lavoro e il cavo di collegamento, sebbene corto, risulta di ottima fattura, evitando ingombri indesiderati in mobilità. Anche le temperature di funzionamento sono state accettabili, garantendo un utilizzo confortevole.

L'unità ha mostrato una buona performance anche nel trasferimento e archiviazione di documenti, operazioni facilitate dall'uso di software come Get Backup 3, ideale per creare copie sincronizzate. Inoltre, il disco si presta bene ad un'ampia gamma di utilizzi, dall’hosting di macchine virtuali a backup di schede SD per fotocamere.

Capacità e uso per video editing

La capacità di 4 TB è da considerarsi significativa per un'unità SSD e soprattutto per chi ha bisogno di spazio per progetti di grande dimensione, come quelli legati all'editing video. La SanDisk offre anche varie configurazioni più piccole, ma il modello da 4 TB rappresenta una scelta strategica per professionisti e appassionati.

Nonostante non possa competere con le unità SSD più professionali come la SanDisk SSD PRO-G40, l’Extreme Pro Portable SSD è una scelta valida per tutti coloro che cercano un'unità versatile e compatta. Inoltre, grazie alla compatibilità con USB-C, l’unità si integra bene nel flusso di lavoro associato a dispositivi iPhone recenti, quali l'iPhone 15 Pro e 16 Pro, rendendo semplice e veloce il trasferimento di video in formato ProRes.

Considerazioni finali

La SanDisk Extreme Pro Portable SSD si distingue per il suo design pratico e le sue visibili prestazioni. Destinata a chi ha necessità di una memoria robusta e affidabile per uso mobile, questa unità è in grado di fornire un buon compromesso tra dimensioni e capacità, rendendola ideale per un ampio pubblico di utenti, dai professionisti a chi desidera semplicemente archiviare contenuti in movimento.

Il prodotto è disponibile in diverse capacità:

419,99 € per 4 TB

per 269,99 € per 2 TB

per 159,99 € per 1 TB

È possibile acquistarla sia direttamente dal sito di SanDisk che su piattaforme come Amazon.it, garantendo così accessibilità a tutti gli utenti interessati.