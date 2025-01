Samsung trionfa nelle preferenze degli smartphone 2024: ecco i risultati del sondaggio

I risultati di un recente sondaggio realizzato tra gli utenti hanno rivelato quale smartphone di punta del 2024 ha riscosso maggior successo. Gli appassionati di tecnologia sono stati invitati a votare per le proprie scelte preferite e le preferenze hanno chiaramente indicato che Samsung ha brillato in questo segmento di mercato.

La classifica della categoria smartphone classici: il dominio di Samsung

Il primo sondaggio ha riguardato gli smartphone a forma di barretta, e il Samsung Galaxy S24 Ultra ha ottenuto un risultato straordinario, conquistando un terzo delle preferenze. Questo dispositivo ha nettamente prevalso sugli altri concorrenti, dimostrando la propria popolarità tra gli utenti. A seguire, il Xiaomi 14 Ultra ha ottenuto il 9% dei voti, mentre il vivo X200 Pro si è fermato a un 8.9%. Non mancano inoltre le menzioni d'onore per il Google Pixel 9 Pro e l'Apple iPhone 16 Pro Max, con rispettivamente l'8% e il 7.8% dei voti. Nonostante la loro buona performance, nessuno di questi dispositivi è riuscito ad eguagliare il successo del Galaxy S24 Ultra di Samsung.

Il concorso tra smartphone pieghevoli orizzontali: Samsung si conferma leader

Nel segmento degli smartphone pieghevoli orizzontali, il sondaggio ha mostrato una competizione accesa, molto più pronunciata rispetto alle altre categorie. Anche in questo caso, Samsung ha conquistato il primo posto con il Galaxy Z Fold6, che ha superato l'Honor Magic V3 per un solo punto percentuale. Un'innovazione nel mondo dei pieghevoli, il Huawei Mate XT Ultimate, ha occupato la terza posizione con il 12.4% dei voti. Degna di nota anche l'affermazione del Google Pixel 9 Pro Fold, che ha raccolto l'11.6% delle preferenze. Si segnala un dato curioso: il Galaxy Z Fold Special ha ottenuto solo l'8.4% dei voti, un risultato che potrebbe essere attribuito alla sua limitata disponibilità rispetto agli altri modelli.

Il dominio nel segmento pieghevole flip: un’altra vittoria per Samsung

Non da meno, nel campo degli smartphone pieghevoli flip, Samsung si è aggiudicata un'altra significativa vittoria con il Galaxy Z Flip6. Questo dispositivo ha ottenuto poco più di un terzo delle preferenze, mantenendo un buon distacco dalla concorrenza. La competizione per il secondo posto vede il Motorola Razr 50 Ultra/razr+ 2024, che ha raggiunto il 22.9% delle votazioni, seguito dal Xiaomi Mix Flip. Anche in questo caso, una parte degli utenti ha espresso la propria avversione per i modelli pieghevoli, ma questa avversione ha avuto un'incidenza maggiore nel sondaggio sugli smartphone orizzontali rispetto a quello per i flip.

Sguardo al futuro: quali novità ci riserverà il 2024?

Con il nuovo anno alle porte, sono già arrivate notizie di nuovi smartphone che stanno per fare il loro ingresso sul mercato. Restano aperte domande importanti: la qualità delle fotocamere continuerà a rappresentare un criterio fondamentale per la scelta degli smartphone di punta? Riusciranno gli smartphone pieghevoli a superare i modelli tradizionali? Quale sarà il futuro degli smartphone pieghevoli orizzontali? Queste questioni si delineeranno nel corso dei prossimi dodici mesi, mentre gli appassionati di tecnologia si preparano ad affrontare un mercato in continua evoluzione.