Samsung si prepara a riappropriarsi della leadership nel mercato globale dei semiconduttori

I dati recenti pubblicati da Gartner indicano che Samsung Electronics sarà in grado di riconquistare nel 2024 il titolo di principale fornitore mondiale di semiconduttori, superando così Intel. Questa informazione segna un punto di svolta significativo per la società sudcoreana, che sta cercando di rilanciarsi nel mercato, mentre TSMC, il gigante taiwanese del settore, non è incluso in queste classifiche specifiche.

Ripresa delle vendite di semiconduttori nel 2023

Dopo un periodo di difficoltà caratterizzato da una significativa flessione dei profitti sui prodotti DRAM e NAND flash, Samsung ha mostrato segnali di ripresa nell'ultimo anno. Secondo le stime, i ricavi da semiconduttori della compagnia hanno toccato i 66,5 miliardi di dollari nel 2023, con un incremento straordinario del 62,5% rispetto all'anno precedente.

Questo recupero è stato alimentato non solo dalle vendite tradizionali di chip, ma anche da un rinnovato interesse per le tecnologie avanzate e dall'adozione di nuove applicazioni che richiedono soluzioni di memoria e di elaborazione più robuste. I settori come quello dell'intelligenza artificiale hanno spinto la domanda di chip ad alte prestazioni, contribuendo non poco a questa ripresa.

La crescita di Samsung si aggiunge a un contesto di mercato in continua evoluzione, dove le aziende si sfidano per adattarsi alle nuove esigenze tecnologiche. Questo ambiente competitivo è cruciale per la società, che si trova ora in una posizione privilegiata per consolidare la sua leadership, sfruttando i progressi e le innovazioni nei semiconduttori.

Il posizionamento di SK Hynix e il mercato delle memorie

SK Hynix, che si colloca come il secondo produttore mondiale di chip di memoria, sta anch'essa beneficiando di questa ripresa. La società è attesa a risalire al quarto posto nel mercato, grazie alla sua forte posizione nel segmento delle memorie ad alta larghezza di banda . Questa categoria di prodotti ha visto una crescita rapida, principalmente a causa dell'aumento della domanda per applicazioni legate all'intelligenza artificiale.

La spinta verso l'innovazione, unita a un interesse crescente per la tecnologia HBM, ha permesso a SK Hynix di espandere la propria quota di mercato, posizionandosi vantaggiosamente in un contesto di crescente competitività. Il segmento delle memorie è dunque centrale non solo per Samsung, ma anche per SK Hynix, il quale sta spremendo al massimo le proprie risorse per capitalizzare su questa opportunità.

Trend di mercato e prestazioni globali

Il mercato globale dei semiconduttori ha vissuto un vero e proprio boom, con vendite che hanno toccato il record di 626 miliardi di dollari nel 2023, segnando un incremento del 18,1% rispetto ai 530 miliardi dell'anno precedente. Le vendite dei primi 25 fornitori mondiali di semiconduttori hanno seguito questo trend, aumentando del 21,1% e portando la loro quota di mercato dal 75,3% al 77,2%.

Mentre le vendite di chip ad alte prestazioni come gli HBM sono aumentate drasticamente grazie all'exploit globale dell'intelligenza artificiale, il mercato dei semiconduttori ha visto oscillazioni significative nella domanda di chip per usi generali. Questo ha creato una situazione di fortune alterne per le compagnie del settore, costringendole a rivalutare strategie e investimenti.

Gartner ha recentemente evidenziato come le vendite di chip di memoria, che avevano mostrato un segnale di diminuzione per due anni consecutivi, abbiano registrato un notevole rimbalzo nel 2023. Le previsioni indicano che Samsung avrà un tasso di crescita annuale composto del 4,9% nei cinque anni fino al 2024, lasciando intravedere un futuro roseo per il colosso coreano.