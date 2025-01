Samsung introduce la registrazione video su memoria USB-C nei Galaxy S25: ecco le novità

Samsung continua a migliorare le proprie fotocamere con aggiornamenti che vanno a vantaggio degli utenti. La recente introduzione della funzionalità che permette di salvare video direttamente su archiviazione esterna USB-C rappresenta un notevole passo avanti per la serie Galaxy S25. Questa funzione, attualmente limitata ai modelli di punta di Samsung, sembra essere un rimedio atteso dopo che iPhone aveva già implementato qualcosa di simile nel 2023.

Il supporto della registrazione su archiviazione esterna

I nuovi smartphone Galaxy S25 si rafforzano come alcune delle migliori opzioni per la registrazione video su Android. Recentemente, una delle indiscrezioni diffuse da Ice Universe su Weibo ha confermato che l'ultima versione dell'app Camera Assistant permette ora di salvare i video su dispositivi di archiviazione esterna. Le modalità supportate includono Video, Pro Video, Portrait Video, Timelapse e Slow Motion, tutte facenti parte dell'app della fotocamera di Samsung.

Questa innovazione è particolarmente apprezzata perché in precedenza gli utenti di telefoni Galaxy erano costretti a ricorrere a utility di terze parti se desideravano registrare direttamente su memoria USB-C. L'integrazione di questa funzione permette di registrare video e modificarli su piattaforme diverse senza la necessità di trasferire i file manualmente attraverso il gestore di file del telefono o collegandolo a un computer.

Un confronto con le funzionalità introdotte da Apple

Questa novità giunge a seguito dell'introduzione da parte di Apple della registrazione video in formato ProRes direttamente su archiviazione USB-C con la serie di iPhone 15. La reazione del pubblico è stata positiva e rappresenta un incentivo per Samsung non solo a migliorare le proprie funzionalità video, ma anche a rimanere competitiva nel mercato rispetto ad altre aziende di elettronica di consumo. La speranza è che anche altri produttori di smartphone Android facciano propria questa innovazione, semplificando la vita agli utenti che registrano video dai loro dispositivi.

Aggiornamenti ulteriori dell'app Camera Assistant

Recentemente, Ice Universe ha menzionato ulteriori miglioramenti nell'app Camera Assistant, come un toggle per l'HDR10+. Rimane tuttavia da chiarire come questa nuova opzione si differisca da quella già presente nell'app della fotocamera di Samsung. Questo suggerisce che l'azienda coreana stia lavorando per migliorare continuamente la qualità di registrazione e le funzionalità dell'app, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più esigente che cerca versatilità e prestazioni elevate nelle registrazioni video.

Con l'innovativa capacità di salvare direttamente su archiviazione esterna, Samsung sembra essere sulla strada giusta per attirare videomaker e appassionati di contenuti multimediali, rendendoli parte integrante dell'ecosistema Galaxy.