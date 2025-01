Samsung Galaxy Z Flip7: tutte le novità sul nuovo smartphone pieghevole in arrivo

L'anticipazione cresce attorno al nuovo Samsung Galaxy Z Flip7, previsto per il lancio nei prossimi mesi. Questo dispositivo, che si inserisce nella famiglia degli smartphone pieghevoli della compagnia sudcoreana, promette alcune specifiche interessanti, anche se il comparto fotocamere potrebbe non riservare grandi sorprese. Scopriamo insieme i dettagli su questo atteso modello e le sue caratteristiche tecniche.

Le specifiche della fotocamera di Samsung Galaxy Z Flip7

Secondo le informazioni emerse negli ultimi giorni, il comparto fotografico di Samsung Galaxy Z Flip7 sarà simile a quello della generazione precedente, il Galaxy Z Flip6. Il nuovo modello dovrebbe includere un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un sensore ultrawide da 12 megapixel. Inoltre, si prevede un sensore frontale da 10 megapixel, gli stessi valori già presenti nel modello precedente.

Tuttavia, sebbene i numeri restino inalterati, attualmente non sono disponibili dettagli sulle dimensioni fisiche dei sensori. È possibile che Samsung stia puntando a miglioramenti lato software per ottimizzare la qualità delle immagini, ricorrendo anche a tecnologie di intelligenza artificiale. Queste innovazioni sono già state introdotte nella recente serie Galaxy S25 e potrebbero essere applicate anche al Z Flip7. Nella serie S25, infatti, è stata introdotta una versione avanzata del ProVisual Engine, progettata per adattarsi automaticamente alle diverse condizioni di illuminazione. Si attende che questa funzionalità venga implementata anche nel nuovo pieghevole.

Il chip Exynos e le prestazioni attese

Una delle novità più interessanti è l'adozione del chip Exynos 2500 per Samsung Galaxy Z Flip7. Questo processore, secondo l'informatore Jukanlosreve, sarà prodotto con una tecnologia a 3 nanometri utilizzando il nodo SF3. Il nuovo Exynos è previsto con una CPU a 10 core, con caratteristiche simili al predecessore.

In particolare, si parla di un core Cortex-X925 da 3,3 GHz, due core Cortex-A725 a 2,75 GHz, cinque core Cortex-A725 a 2,36 GHz e due core Cortex-A520 a 1,8 GHz. Gli utenti possono aspettarsi anche una GPU Xclipse 950, che si basa sull'architettura RDNA 3.5 di AMD. Questa potente configurazione potrebbe supportare fotocamere fino a 320 megapixel e la registrazione di video in risoluzione 8K a 30 fotogrammi al secondo. Inoltre, è previsto un supporto per l'archiviazione UFS 4.0, che garantirà prestazioni superiori sia per la lettura che per la scrittura.

Il lancio e le aspettative future

Attualmente, non è stata comunicata una data di uscita ufficiale per il Samsung Galaxy Z Flip7. Alcune fonti suggeriscono che il debutto del dispositivo potrebbe avvenire intorno alla metà del 2025. È cruciale ricordare che queste sono ancora speculazioni e che le informazioni fornite dipendono da voci di corridoio, in attesa di conferme o smentite da parte di Samsung.

Resta il fatto che l'interesse per questo nuovo pieghevole è palpabile e che ogni giorno emergono dettagli su quello che potrebbe diventare uno dei modelli più ambiti nel panorama degli smartphone. Con l’arrivo di ulteriori comunicazioni ufficiali, gli appassionati e gli utenti sono in attesa di scoprire le caratteristiche definitive e le innovazioni che il Galaxy Z Flip7 porterà sul mercato.