Samsung e Google svelano l'intelligenza artificiale Agentic durante Galaxy Unpacked 2025

Samsung e Google hanno introdotto un'innovazione sorprendente durante la presentazione Galaxy Unpacked 2025: l'intelligenza artificiale Agentic. Questo nuovo concetto potrebbe essere passato inosservato dall'attenzione del pubblico, poiché è stato menzionato brevemente, accompagnato da dettagli sulle sue potenzialità nell'ambito dei nuovi smartphone Galaxy S25. Agentic AI rappresenta un passo avanti significativo all'interno della crescente offerta di strumenti e funzionalità intelligenti di Galaxy, segnando un'importante evoluzione nel modo in cui interagiamo con la tecnologia.

L'innovazione dell'intelligenza artificiale

Agentic AI non è solo un'idea nuova. In realtà, questa tecnologia si basa su principi già collaudati, utilizzati prevalentemente in contesti industriali, come fabbriche e impianti automatizzati. La definizione stessa di questa tecnologia potrebbe sembrare complessa: si tratta di un sistema probabilistico in grado di adattarsi a contesti e situazioni in continua evoluzione. Tuttavia, la sua essenza è molto più interessante di quanto appaia inizialmente.

L'intelligenza artificiale Agentic combina vari elementi, tra cui modelli di linguaggio di grandi dimensioni , machine learning e automazione. In parole semplici, si tratta di un'intelligenza artificiale semi-autonoma capace di analizzare i dati, stabilire obiettivi e intraprendere azioni per raggiungerli. Questo modello consente di avere a disposizione un assistente virtuale che simula interazioni umane, offrendo risposte più ricche ed efficaci, sempre nel rispetto di specifiche limitazioni.

Un aspetto cruciale di Agentic AI è l'implementazione di un chip Snapdragon di nuova generazione, dotato di un'unità di elaborazione neurale molto potente. Tale tecnologia è fondamentale per il funzionamento fluido di queste nuove funzionalità intelligenti, garantendo prestazioni elevate e reazioni tempestive.

L'applicazione della tecnologia in ambiente industriale

Per comprendere a pieno il funzionamento di Agentic AI, è utile considerare il suo utilizzo in un contesto industriale. In una fabbrica, un operatore può comunicare al software una richiesta specifica, come ad esempio la produzione di 20.000 componenti entro un termine stabilito. In questo scenario, gli operai possono programmare singole linee di automazione per eseguire vari compiti necessari alla produzione.

Agentic AI diventa il supervisore dell'intero processo. È in grado di monitorare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, adattando le capacità delle linee di produzione in tempo reale. Se una linea di produzione necessita di manutenzione, il sistema può aumentare l'attività di un'altra linea per compensare l'arresto, ottimizzando il flusso di lavoro senza intoppi.

Questo tipo di programmazione permette al software di osservare e analizzare le operazioni, prendendo decisioni basate su dati reali, una capacità che si rivela essenziale in scenari produttivi dove tempistiche e efficienza sono cruciali.

Agentic AI nei nostri smartphone

L'intelligenza artificiale Agentic arriverà all'interno dei dispositivi Galaxy S25, raccogliendo e analizzando tutte le informazioni relative all'uso degli smartphone. Quando un utente richiede, per esempio, una foto specifica o informazioni su un percorso, Agentic AI farà leva su una vasta gamma di dati memorizzati per fornire la risposta più pertinente e utile.

Questo processamento avviene in modo autonomo. Se un utente cerca una foto di un tramonto, ad esempio, Agentic AI eseguirà un'analisi accurata per identificare le immagini più significative dalla libreria foto, considerando vari elementi per determinare quale immagine soddisfa meglio la richiesta.

Inoltre, è in grado di inviare notifiche relative agli spostamenti, suggerendo percorsi alternativi in caso di incidenti o di avvisare l'utente su eventi meteorologici imminenti, il tutto per migliorare l'esperienza quotidiana dell'utente.

Futuro di Agentic AI

L'efficacia di Agentic AI all'interno dei nuovi smartphone Galaxy S25 resta da vedere. Sebbene l'approccio possa sembrare simile alle capacità attuali dei nostri telefoni, la tecnologia sottostante rappresenta un'evoluzione significativa. Gli ingegneri e gli sviluppatori stanno lavorando per espandere ulteriormente le funzionalità, rendendo l'interazione con i dispositivi sempre più intuitiva e personalizzata. La promessa di un'intelligenza artificiale realmente utile e reattiva potrebbe rivoluzionare il modo in cui ci relazioniamo con la tecnologia quotidiana.