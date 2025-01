ROG Astral: Le nuove GPU dal design innovativo al CES 2025

Al CES 2025 di Las Vegas, il mondo della tecnologia si è arricchito di tante novità, ma un'attenzione particolare è stata catturata dalle schede video della serie ROG Astral. Queste nuove GPU hanno stupito per una combinazione di estetica accattivante e robustezza del sistema di dissipazione, posizionandosi tra le soluzioni più ricercate per i gamer e i professionisti. La fusione dello stile con la potenza rende le Astral una scelta ambita nel mercato delle schede video.

Le caratteristiche delle GPU ROG Astral

Le schede video ROG Astral sono state sviluppate sulla base delle recenti NVIDIA GeForce RTX 50, rappresentando un compendio di innovazione e prestazioni. ASUS ha presentato anche altri modelli per le sue linee gaming, come Strix, TUF e Prime, ma le Astral si pongono come il top di gamma dell’azienda. In totale, il lancio prevede sei modelli, due per ciascuna delle serie 5090 e 5080, includendo versioni base, overclock e modelli raffreddati a liquido. Qui di seguito un riepilogo delle SKU disponibili:

ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090

ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090 OC Edition

ROG Astral GeForce RTX™ 5090

ROG Astral GeForce RTX™ 5090 OC Edition

ROG Astral GeForce RTX™ 5080

ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition

La denominazione "Astral" si riflette nel design, che richiama il tema delle stelle. Il rivestimento argentato sulla parte inferiore sfoggia un finish metallizzato che brilla alla luce, e le tre ventole integrate sono caratterizzate da lamelle scure con il logo ROG al centro. Sul retro si trova un backplate opaco con ulteriori elementi di design, mostrando un'altra ventola e il marchio Astral. La scocca robusta e le dimensioni significative conferiscono un look solido ma elegantemente sobrio, a differenza di altri prodotti più aggressivi di ROG. Unica nota di personalizzazione è la striscia LED RGB, posta strategicamente sotto il grande dissipatore a lamelle, con connettore d’alimentazione 12VHPWR, che rappresenta il nuovo standard divenuto comune negli ultimi modelli.

L’innovazione del sistema di dissipazione

Le GPU ROG Astral si distinguono non solo per un’estetica affascinante, ma anche per l’ottimizzazione del sistema di dissipazione, che è stato rinnovato rispetto ai modelli precedenti. In particolare, la variante LC della GeForce RTX™ 5090 è dotata di un design con dissipazione AIO. Una delle novità più interessanti è la ventola integrata nel waterblock, che riprende lo stile della linea Astral, contribuendo all'efficienza del raffreddamento.

Il sistema di raffreddamento è stato potenziato con quattro ventole – tre posizionate sul fondo e una in cima – aumentando di oltre il 20% l’airflow, un elemento cruciale per un’operatività ottimale. Le lamelle dell'heatsink principale sono state rese più fitte per un miglior abbattimento del calore. Inoltre, il sistema di vapor chamber che include otto heatpipe lavora attivamente per dissipare il calore in eccesso. Un cambiamento significativo è rappresentato dall’introduzione di un nuovo tipo di thermal pad che sostituisce la tradizionale pasta termica, portando a prestazioni e durabilità di dissipazione superiori.

Queste innovazioni permettono di raggiungere e mantenere frequenze elevate per tempi prolungati, cosa che sarà senza dubbio apprezzata dai gamer più esigenti. Per una completa personalizzazione, il software GPU Tweak III consente agli utenti di monitorare e regolare tutte le impostazioni e la longevità dei componenti.

L’integrazione con le novità di monitor per gaming

Le nuove GPU ROG Astral si configurano come ottime alleate per sfruttare appieno i monitor da gioco ROG, lanciati anch’essi al CES 2025. Due modelli si distinguono nel panorama delle novità: il ROG Swift PG27UCDM, un pannello QD-OLED 4K da 27 pollici con refresh rate di 240 Hz, e il ROG Strix XG32UCG, dotato di un pannello IPS che offre modalità duale con risoluzione 4K a 160 Hz oppure Full HD a 320 Hz, particolarmente indicato per esports.

Entrambi i modelli mantengono lo stile distintivo di ROG, mettendo in evidenza luci LED RGB posizionate in vari punti e dettagli di design raffinati. Il modello Strix, sebbene più sobrio rispetto allo Swift, non disdegna l'alta qualità dei materiali e delle finiture. Da segnalare anche il lancio della nuova tecnologia ROG G-SYNC Pulsar, un passo avanti nella gestione del frame rate grazie al miglioramento della precedente tecnica Variable Refresh Rate .

Ulteriori novità e scoperte dal CES 2025

Per scoprire riguardo a tutti gli altri prodotti presentati al CES 2025, sono disponibili link utili per esplorare gli articoli relativi alle GPU NVIDIA e a tutte le innovazioni di ASUS e ROG presentate durante la fiera. Non resta dunque che tenere d'occhio le prossime informazioni e aggiornamenti su queste innovazioni che promettono di riscrivere gli standard della tecnologia gaming.