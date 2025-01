Ritardi nello sviluppo: Hideo Kojima ferma i lavori su due progetti per lo sciopero della SAG

La situazione attuale nell'industria videoludica si complica ulteriormente a causa dello sciopero in corso della Screen Actors Guild . Hideo Kojima, noto regista e innovatore nel campo dei videogiochi, ha comunicato che il lavoro su due dei suoi progetti più attesi, OD e Physint, è stato temporaneamente sospeso. Tale decisione deriva direttamente dall'impatto delle trattative salariali e del diritto d'autore in corso da luglio 2024.

Il blocco delle attività di sviluppo

Lo sciopero della SAG, iniziato nel luglio 2024, ha portato alla sospensione di tutte le attività legate alla registrazione e al casting per i videogiochi. Hideo Kojima, tramite il suo profilo su X , ha affermato che il lavoro sul titolo OD era in una fase avanzata grazie alla scansione di attori e ambienti. Tuttavia, nella seconda parte dell'anno, le attività si sono interrotte in seguito allo sciopero.

Kojima ha evidenziato che anche il casting per Physint ha subìto le stesse conseguenze. Il regista ha espresso la speranza di riprendere le operazioni nel prossimo anno, segnando così una pausa non programmata nel processo di sviluppo di entrambi i progetti.

I progetti misteriosi di Kojima Productions

Con l'uscita di Death Stranding 2: On the Beach, i riflettori sono puntati su ciò che Kojima Productions ha in serbo per il futuro. Tuttavia, i dettagli riguardanti OD e Physint rimangono avvolti nel mistero. Il gioco OD, esclusiva per Xbox, è stato ufficialmente annunciato ai Game Awards nel 2023, un anno dopo che un primo video di gameplay era stato condiviso. Il trailer mostrava attori del calibro di Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier, tutti immortalati nella rinomata macchina di scansione 3D tipica di Kojima Productions.

D'altra parte, Physint è un titolo provvisorio destinato a PlayStation, annunciato durante uno State of Play a gennaio 2024. Kojima ha descritto Physint come un progetto che combina tecnologia avanzata e talenti globali. Ha anche sottolineato la complessità di questo lavoro, definendolo una fusione tra gioco interattivo e film, con grande attenzione a ogni aspetto, da trama e recitazione a elementi visivi e audio.

Le ragioni dello sciopero della Screen Actors Guild

Lo sciopero della SAG è scaturito da mancate intese nelle trattative con vari studi di videogiochi. Il cuore della questione riguarda le protezioni necessarie contro l'uso dell'intelligenza artificiale per modificare o riutilizzare le performance degli attori senza un giusto compenso. Duncan Crabtree-Ireland, direttore esecutivo di SAG-AFTRA, ha messo in evidenza l'importanza del consenso informato e della equità nella retribuzione per gli artisti coinvolti nella creazione di contenuti videoludici.

Le sue osservazioni rimarcano come ogni lavoratore meriti diritti relativi all'uso della propria immagine e performance. Questo episodio mette in luce l'aumento delle tensioni lavorative nel settore, che si riflettono in modo diretto sullo stato di avanzamento di progetti significativi. La situazione sottolinea una crescente consapevolezza riguardo ai diritti degli artisti e all'importanza di un dialogo aperto tra le parti interessate nell'industria dei videogiochi.

L'evoluzione del panorama lavorativo nel settore continua a suscitare preoccupazioni e aspettative, poiché gli sviluppatori e gli artisti cercano un equilibrio tra innovazione e giustizia economica.