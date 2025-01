Ripristino della connettività in California: Verizon e le altre compagnie telefoniche affrontano i disagi

Le compagnie telefoniche statunitensi, Verizon, AT&T e T-Mobile, stanno intensamente lavorando per ripristinare la connettività nelle aree colpite dagli incendi devastanti in California. In questo periodo critico, la fornitura di servizi di rete è fondamentale e le aziende stanno mettendo in campo una serie di misure per sostenere le comunità coinvolte e garantire una comunicazione continua. Con l'obiettivo di riparare le infrastrutture danneggiate e fornire supporto ai cittadini, ogni operatore ha adottato approcci diversi per affrontare la situazione.

Verizon fa la sua parte

Verizon ha compiuto notevoli progressi nel ripristino dei suoi servizi nelle zone colpite. Secondo le informazioni disponibili, l'azienda ha riattivato quasi il 90% dei suoi siti cellulari danneggiati, riuscendo a mantenere un impatto minimo nelle località di Pasadena e Altadena. La compagnia ha implementato soluzioni come il backhaul satellitare e l'uso di generatori portatili per garantire una continuità di servizio, particolarmente cruciale in situazioni di emergenza. A seguito dei danni provocati dagli incendi, Verizon ha installato un sito cellulare temporaneo nella zona di Palisades per sostituire quello distrutto, mostrando una reattività fondamentale in un momento di crisi.

Oltre agli sforzi tecnici, Verizon ha anche esteso le esenzioni dai costi per i clienti compromessi da questa situazione. Sono stati istituiti punti di accesso Wi-Fi gratuiti e stazioni di ricarica presso luoghi designati, tra cui i rifugi della Croce Rossa, un modo concreto per sostenere la popolazione locale. Inoltre, la compagnia ha donato un milione di dollari a iniziative di soccorso legate agli incendi e ha patrocinato il concerto di beneficenza FireAid, destinato a sostenere gli sforzi di ricostruzione.

Le iniziative di AT&T

Anche AT&T non è rimasta indietro. L'operatore ha riportato che la sua rete wireless nella zona di Greater Los Angeles opera attualmente a una capacità del 99%. Con oltre il 91% dei suoi siti cellulari ripristinati, AT&T ha dimostrato un'efficienza notevole nel rispondere all'emergenza. Il team FirstNet della compagnia ha collaborato attivamente con i soccorritori, schierando risorse mobili come i Compact Rapid Deployables e le famose "Flying COWs" , che forniscono copertura temporanea nelle aree necessitanti.

Le "Super COWs", installate in zone come Malibu, hanno una capacità dieci volte superiore rispetto a quelle normali, permettendo di supportare i servizi di emergenza in modo efficace. Questi siti cellulari aerei sono in grado di gestire fino a 90 utenti contemporaneamente, trasmettendo dati a una velocità di 4GB all'ora. AT&T ha anche distribuito pacchi di energia portatili e hotspot mobili gratuiti nelle aree colpite, assicurando che il supporto tecnologico fosse accessibile a tutti. Per sostenere ulteriormente gli sforzi di aiuto, la società ha impegnato due milioni di dollari per il concerto di beneficenza FireAid, con DirecTV che coprirà l'evento in diretta e senza costi per gli spettatori.

Il ruolo di T-Mobile nella ricostruzione

In questo contesto, anche T-Mobile ha annunciato di aver ripristinato completamente la sua rete, implementando asset temporanei per affrontare eventuali lacune nei servizi. La compagnia ha attivato centri di comando mobili per i primi soccorritori e ha installato hub di comunicazione temporanei, noti come Satellite Cells on Wheels e Satellite Cells on Light Trucks . A Palisades Recreation Center, è in fase di allestimento una torre temporanea di lungo termine, definita un "lite site", per garantire un sostegno continuo alle comunicazioni.

T-Mobile ha anche ampliato la sua offerta di talk, text e data gratuiti per i residenti colpiti, dimostrando un impegno proattivo verso la comunità. Inoltre, ha donato un milione di dollari alla Croce Rossa Americana e, fino al 4 febbraio, raddoppierà le donazioni effettuate dai clienti tramite la sua app T-Life, accrescendo ulteriormente il supporto per le vittime degli incendi.

Il lavoro congiunto di questi operatori non solo facilita la comunicazione in un momento critico ma rappresenta anche un’importante dimostrazione di solidarietà verso le comunità colpite.