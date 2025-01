Rimborso per gli acquirenti delle maschere Razer Zephyr: la FTC distribuisce oltre un milione di dollari

La Federal Trade Commission ha comunicato che sta per effettuare rimborsi per un totale superiore a un milione di dollari a 6.764 consumatori che hanno acquistato le maschere Razer Zephyr, commercializzate in modo ingannevole come dispositivi in grado di fornire protezione simile a quella delle mascherine N95 durante la pandemia di COVID-19. Questa operazione arriva dopo la denuncia presentata dalla FTC contro Razer nell'aprile 2024, culminata in un accordo che prevede una multa di 100.000 dollari e oltre un milione di dollari destinati a rimborsi per i consumatori.

I dettagli della denuncia e dell'accordo

Nel 2024, la Federal Trade Commission ha avviato un'azione legale nei confronti di Razer, noto produttore di hardware per il gaming, accusandola di aver ingannato i consumatori riguardo alla reale efficacia del prodotto. La FTC ha stabilito che le maschere, vendute per 100 dollari, non offrivano il livello di protezione pubblicizzato, portando quindi ad una sottovalutazione della salute pubblica. Come risultato della denuncia, l'azienda ha accettato di pagare 100.000 dollari di multa e di destinare la somma di 1.071.254,33 dollari a un fondo per il rimborso dei consumatori.

Il rimborso sarà distribuito in breve tempo, e la FTC ha dichiarato di voler garantire che i clienti ricevano un rimborso completo per l'importo speso. L'agenzia ha anche chiesto ai consumatori di prestare attenzione a possibili truffe legate a questo rimborso, sottolineando che non è mai necessario pagare denaro o fornire informazioni bancarie per ricevere quanto dovuto.

Come richiedere il rimborso

La FTC ha specificato che i rimborsi arriveranno sotto forma di assegni e pagamenti tramite PayPal. Ogni consumatore avrà a disposizione un periodo limitato per incassare il proprio rimborso: 90 giorni per gli assegni e 30 giorni per i pagamenti via PayPal. L’agenzia ha messo a disposizione i contatti per assistenza, incoraggiando i consumatori a raggiungere l'amministratore del rimborso, Simpluris, per qualsiasi chiarimento.

Questa misura rappresenta un passo significativo nella tutela dei consumatori, specialmente in un’epoca in cui la sicurezza e la fiducia nei prodotti per la salute sono fondamentali, dato il contesto pandemico.

Breve storia delle maschere Razer Zephyr

Le maschere Razer Zephyr, vendute inizialmente al prezzo di 100 dollari, sono state sul mercato solo per alcuni mesi, fino a gennaio 2022. L'azienda ha continuato a commercializzare filtri di ricambio fino a luglio 2022. Le recensioni pubblicate nel novembre 2021 avevano già sollevato preoccupazioni riguardo all'usabilità delle maschere, descrivendole come un prodotto di prima generazione, evidenziando limitazioni legate a funzionalità, distribuzione del peso e vestibilità.

Il modello standard della maschera includeva tre set di filtri, con la promessa che ognuno di essi avesse una durata di tre giorni. Razer ha offerto anche un pacchetto premium da 150 dollari, che includeva il dispositivo e 33 set di filtri, mentre i filtri potevano essere acquistati separatamente a un costo di 30 dollari per dieci set. Le caratteristiche uniche, come i ventilatori integrati e l’illuminazione RGB, non sembrano essere state sufficienti a giustificare l'accusa di false promesse sulla protezione fornita.

L'iniziativa della FTC riflette un impegno crescente nella protezione dei diritti dei consumatori, cercando di garantire che prodotti potenzialmente dannosi non vengano commercializzati in modo ingannevole, particolarmente in settori così delicati come quello della protezione della salute.