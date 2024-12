Rilascio della nuova versione di 4MLinux: scoperte e funzionalità di 4MLinux 47.0

L'uscita di 4MLinux 47.0, l'ultima versione della mini distribuzione Linux, è stata annunciata dal suo sviluppatore, Zbigniew Konojacki. Questa release rappresenta un importante aggiornamento rispetto alla precedente, presentando numerose novità interessanti. Grazie al gestore di finestre JWM, questa distribuzione si distingue per la sua leggerezza e versatilità, ideale per chi cerca una soluzione operativa efficiente.

Novità principali di 4MLinux 47.0

La versione 47.0 di 4MLinux si fa notare per l'introduzione del supporto all'installazione su dispositivi a blocchi virtuali KVM , consentendo di utilizzare partizioni come /dev/vda1 e /dev/vda2. Questo miglioramento rappresenta un passo significativo nella facilità d'uso della distribuzione in ambienti virtualizzati. In aggiunta, il supporto offerto da RECOIL consente di gestire un'ampia gamma di formati di immagine storici tramite il plugin GIMP, ampliando le possibilità di utilizzo per gli utenti.

L'aspetto delle applicazioni è ulteriormente arricchito da nuove funzionalità incluse nella distribuzione. Molti nuovi software sono stati integrati, tra cui Gnome CD Master, Dia, GLiv e XRoar, che garantiscono un'esperienza utente più completa. Non mancano anche i lettori di file musicali MOD/MIDI, così come alcuni giochi storici come Gnubik e GNU Backgammon, disponibili nel pacchetto 4MLinux GamePack. Queste aggiunte testimoniano l'impegno nel rendere la distribuzione non solo operativa, ma anche divertente.

Aggiornamenti nella versione server e software inclusi

L'edizione server di 4MLinux ha subito un'importante ristrutturazione, con componenti come BusyBox 1.36.1, Perl 5.38.2 e Ruby 3.3.4 aggiornati all'ultima versione. Anche Python è presente, con entrambe le versioni 3.12.5 e 2.7.18, consolidando la piattaforma come scelta valida per chi gestisce server LAMP . Questa facilita l'impostazione e la configurazione di server HTTP/FTP, rendendo la distribuzione una scelta strategica per gli sviluppatori e gli amministratori di sistema.

Inoltre, 4MLinux 47.0 fa il pieno di aggiornamenti software, introducendo le ultime versioni di applicazioni significative. Tra i programmi preinstallati si trovano LibreOffice 24.8, GIMP 2.10.38, e Mozilla Firefox 133.0, ma anche Google Chrome 131.0 e Mozilla Thunderbird 128.5. Altri punti salienti includono Audacious 4.4.2, VLC 3.0.21, SMPlayer 24.5.0 e Wine 9.21. Questi aggiornamenti garantiscono un'esperienza utente più sicura e performante.

Dettagli tecnici e disponibilità

Fondamentale per il funzionamento di 4MLinux 47.0 è il kernel Linux 6.6 LTS, che assicura stabilità e compatibilità con una vasta gamma di hardware. Anche lo stack grafico Mesa 24.1.5 è stato implementato per rendere l'interfaccia visivamente più accattivante. Per chi desidera scaricare questa versione, è disponibile sia in edizione Full che Core sul sito ufficiale. È importante sottolineare che 4MLinux è compatibile unicamente con sistemi a 64 bit, utilizzando JWM come ambiente grafico predefinito.

Tramite queste innovazioni, 4MLinux 47.0 si posiziona come una soluzione versatile per utenti di tutte le esigenze, mantenendo un focus particolare sulla leggerezza e sulla facilità d'uso.