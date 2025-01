Rilasciato Wine 10: migliorie e nuove funzionalità per utenti Linux

La nuova versione di Wine, il popolare strumento che consente di eseguire applicazioni Windows su sistemi operativi Linux, è finalmente arrivata. Wine 10 si presenta con un assortimento di aggiornamenti e nuove funzionalità, migliorando notevolmente la compatibilità e le prestazioni per gli utenti che vogliono utilizzare giochi e applicazioni progettati per Windows. Questa versione introduce innovazioni che vanno dal supporto per diversi driver hardware fino a miglioramenti significativi nella gestione della grafica.

Novità significative nella gestione dei driver

Uno dei punti salienti di Wine 10 è l'inclusione di un driver Bluetooth sperimentale e un nuovo driver per dispositivi di puntamento HID, che migliorano la compatibilità con una vasta gamma di periferiche. Inoltre, è stato implementato il supporto iniziale per la compilazione di bytecode Direct3D legacy in SPIR-V, un passo importante per migliorare l’interoperabilità con le applicazioni grafiche. La virtualizzazione della modalità di visualizzazione è un'altra caratteristica significativa che si affianca al supporto per la configurazione predefinita del driver grafico Wayland, già introdotto in Wine 9.0, il quale ora offre supporto iniziale per OpenGL e Pbuffer. Questo consente a Wine di gestire meglio le finestre e ottimizzare l'esperienza utente nei giochi.

Inoltre, la nuova versione presenta supporto Wow64 per ODBC e per l'elevazione dei privilegi di processo, un aspetto cruciale per eseguire applicazioni che richiedono diritti di amministrazione. Tra i miglioramenti si segnala anche l'introduzione del supporto per la libreria dei tipi in formato SLTG in WIDL e l'implementazione di alcuni algoritmi crittografici avanzati, come il padding RSA OAEP in BCrypt.

Innovazioni grafiche e di performance nell'ecosistema Wine

Wine 10 non si ferma qui: un altro enorme passo avanti è offerto dal backend Media Foundation che utilizza FFMpeg, consentendo agli utenti di gestire contenuti multimediali con maggiore efficienza. Il supporto per sessioni di rete in DirectPlay rappresenta un’altra novità interessante, aprendo la porta a nuove possibilità di gioco multiplayer. Inoltre, il supporto per Unicode 16.0.0 consente una gestione migliore dei caratteri e delle lingue, chiudendo il gap rispetto a molte applicazioni moderne.

Da un punto di vista prestazionale, questa versione ha incluso aggiornamenti per garantire una migliore gestione delle superfici in alta definizione , oltre a miglioramenti nel rendering grafico, cruciali per gli utenti che lavorano con applicazioni e giochi ad alta intensità visiva. La gestione dello stato I/O asincrono è stata ottimizzata nella nuova modalità WoW64, contribuendo a una maggiore reattività delle applicazioni.

Aggiornamenti per le piattaforme ARM e supporto avanzato

Non mancano aggiornamenti per la piattaforma ARM, dove Wine 10 migliora ulteriormente il rilevamento della CPU e il supporto per RPC/COM e WIDL. Sono stati inclusi miglioramenti significativi per il supporto delle eccezioni C++ e per il sistema di compilazione su ARM64X. Ciò si traduce in un'esperienza utente più fluida anche su dispositivi più recenti.

Le innovazioni non si limitano ai solo driver e alle funzionalità di rete. Wine 10 ha rielaborato anche l’interfaccia del driver Vulkan, offrendo un supporto migliore per i profili shader. Questi aggiornamenti estetici e funzionali sono progettati per ottimizzare l’usabilità del software, migliorando la comunicazione tra applicazioni Windows e il sistema Linux.

Wine 10 si presenta quindi come un aggiornamento cruciale per gli utenti Linux, migliorando notevolmente l'usabilità di software Windows e potenziando le prestazioni globali. La nuova versione è disponibile per il download immediato dal sito ufficiale, e il changelog completo offre ulteriori dettagli sulla miriade di miglioramenti implementati.