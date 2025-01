Redmi presenta i nuovi notebook Redmi Book 14 e 16 del 2025: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il mercato dei notebook si arricchisce con l'arrivo dei nuovi modelli di Redmi Book 14 e Redmi Book 16 , recentemente svelati da Redmi. Questi dispositivi mantengono molte delle caratteristiche dei loro predecessori del 2024, ma si aggiornano con l'adozione della CPU Intel Core 5 220H. In questo articolo, esploreremo le specifiche tecniche, i dettagli di disponibilità e i prezzi di questi nuovi portatili, che potrebbero attirare l'attenzione di molti utenti, sia per uso professionale che per quello domestico.

Caratteristiche tecniche di Redmi Book 14 e Redmi Book 16

Il Redmi Book 14 si presenta con un display di 14 pollici con un rapporto di aspetto 16:10, in grado di raggiungere una risoluzione di 2880 x 1800 pixel. Questa schermata ad alta risoluzione è supportata da una luminosità di 400 nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, permettendo una visione fluida delle immagini e dei video. Inoltre, il pannello copre il 100% dello spettro di colori sRGB, garantendo riproduzioni vivaci e dettagliate.

Passando al Redmi Book 16, il dispositivo è dotato di un display da 16 pollici con una risoluzione più ampia di 2560 x 1600 pixel. Sebbene le specifiche siano simili a quelle del modello più piccolo, la dimensione maggiore del display può fornire un'esperienza visiva più immersiva, ideale per chi lavora con immagini o video ad alta definizione.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con una massima capacità di 32 GB di RAM di tipo LPDDR5X e offrono ampie opzioni di archiviazione grazie a un'unità SSD PCIe 4.0, disponibile fino a 1 TB. La batteria del Redmi Book 14 ha una capacità di 56 Wh, mentre quella del Redmi Book 16 arriva a 72 Wh. Nonostante la dimensione della batteria rimanga invariata, l'autonomia di utilizzo è migliorata di circa il 15.6%, merito delle ottimizzazioni apportate dall'intelligenza artificiale integrata nel chip Intel.

Dal punto di vista della connettività, entrambi i modelli offrono una serie di porte utili: una USB-C 3.2 Gen 2, una HDMI 2.1, due USB-A 3.2 Gen 1, una USB-A 2.0 e un jack audio da 3,5 mm. Supportano anche le tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, garantendo connessioni rapide e stabili. Tra le altre caratteristiche comuni troviamo il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos, una fotocamera frontale con risoluzione 1080p e un sistema di raffreddamento a doppia ventola, il tutto su Windows 11, per un'esperienza utente moderna e versatile.

Disponibilità e prezzi di Redmi Book 14 e 16

I nuovi notebook di Redmi sono stati lanciati per il mercato cinese con diverse opzioni di configurazione e relativi prezzi. Per il modello Redmi Book 14 sono disponibili le seguenti varianti:

16 GB di RAM e 512 GB di storage a 4.599 Yuan

di e di storage a 16 GB di RAM e 1 TB di storage a 4.899 Yuan

di e di storage a 32 GB di RAM e 1 TB di storage a 5.199 Yuan

Per quanto riguarda il Redmi Book 16 , i prezzi sono i seguenti:

16 GB di RAM e 512 GB di storage a 4.799 Yuan

di e di storage a 16 GB di RAM e 1 TB di storage a 5.099 Yuan

di e di storage a 32 GB di RAM e 1 TB di storage a 5.399 Yuan

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali riguardo un possibile lancio globale di questi notebook. Al momento, sembra che il mercato cinese rappresenti l'unico obiettivo per la commercializzazione dei nuovi dispositivi, ma gli appassionati sperano in un ampliamento dell'offerta nei prossimi mesi. I modelli presentati evidenziano l'impegno dell'azienda nel campo dell'innovazione tecnologica e della competitività nel settore dei computer portatili.