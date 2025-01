REDMAGIC 10 Pro Lightspeed: il nuovo smartphone gaming disponibile in Italia dal 13 gennaio 2025

Il mondo del gaming mobile continua a evolversi e REDMAGIC, brand dedicato a realizzare dispositivi per questa comunità crescente, ha recentemente rilasciato il REDMAGIC 10 Pro Lightspeed. Questa nuova edizione, con funzionalità avanzate e un design all'avanguardia, si inserisce nella serie 10 Pro e promette di attrarre i gamer più esigenti. Disponibile in Cina da novembre 2024, il modello sarà in vendita anche in Italia a partire dal 13 gennaio 2025, con una configurazione che include 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Prestazioni potenti: Snapdragon 8 Elite e batteria efficiente

Al centro del REDMAGIC 10 Pro Lightspeed si trova il processore Snapdragon 8 Elite, progettato per offrire un incremento nelle prestazioni pari al 45%. Questa nuova chipset avanza ulteriormente l’efficienza energetica del 44% rispetto alle versioni precedenti. La RAM LPDDR5X, unita all’ottimizzazione garantita dal chip RedCore 3, garantisce un’esperienza di gioco scorrevole, con tempi di risposta rapidissimi e un consumo energetico bilanciato.

Un altro aspetto che rende questo dispositivo molto interessante è il sistema di raffreddamento ICE X, realizzato con tecnologia a metallo liquido e con una conduttività termica di 80 W/mK. Questo sistema permette di mantenere basse le temperature anche durante lunghe sessioni di gioco intense, con una riduzione della temperatura del processore che può arrivare fino a 21 °C.

La batteria da 7.050 mAh è suddivisa in due celle, aumentando non solo l’efficienza energetica ma anche la sicurezza. Grazie alla ricarica rapida da 100W, l’autonomia del dispositivo si ripristina in tempi rapidissimi. La gestione della batteria è supportata da tecnologie avanzate come l’ETT tunnel e utilizzando una costruzione in rame particolarmente resistente, mirata a ridurre il calore e a prolungare la vita della batteria.

Display AMOLED: un’esperienza di gioco immersiva

Il REDMAGIC 10 Pro Lightspeed è progettato per offrire ai gamer un’esperienza visiva superiore, grazie al suo display AMOLED da 6,85 pollici, sviluppato in collaborazione con BOE. Questa tecnologia di visualizzazione permette una risoluzione da 1.5 K , assicurando immagini nitidissime e dettagli eccezionali.

Le prestazioni dello schermo si completano con una luminosità di picco di 2.000 nit, che rende ogni contenuto vivido e chiaro anche in situazioni di alta luminosità ambientale. Un refresh rate di 144 Hz contribuisce a una fluidità che migliora enormemente l’esperienza di gioco, mentre il campionamento touch a 2.500 Hz permette risposte immediate ai comandi tattili, fondamentali per chi affronta sfide competitive.

Design accattivante e funzionalità avanzate

L’edizione Lightspeed del REDMAGIC 10 Pro non si limita a prestazioni elevate, ma si distingue anche per un design moderno e futuristico. La back cover trasparente consente di visualizzare l’hardware interno, offrendo uno stile unico e permettendo ai gamer di mostrarne la potenza. Il design è contraddistinto da una cover piatta, senza sporgenze, per un aspetto minimalista ma molto elegante.

In termini di funzionalità, il dispositivo è equipaggiato con trigger dorsali che operano a una frequenza di aggiornamento di 520 Hz, assicurando reattività durante le partite. Il software Game Space 10.0 permette di ottimizzare le performance del telefono in base al tipo di gioco, e la modalità Z-Smart Cast facilita la proiezione wireless, rendendola ideale per sessioni di gioco multiplayer e streaming.

Tripla fotocamera per catturare ogni dettaglio

La fotocamera del REDMAGIC 10 Pro Lightspeed è un elemento chiave che merita attenzione. La tripla configurazione delle fotocamere è progettata per catturare immagini di alta qualità in una varietà di condizioni. La fotocamera principale da 50 MP è dotata di stabilizzazione ottica, per garantire scatti chiari e stabili anche in condizioni di scarsa luce, evitando riflessi indesiderati grazie a un apposito rivestimento.

A completare il comparto fotografico c'è una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP , capace di riprendere scene più ampie con un algoritmo che corregge le distorsioni, mantenendo così un’ottima qualità d’immagine. Non da meno è la fotocamera frontale da 16 MP, progettata per selfie e videochiamate, posizionata saggiamente sotto il display per un’interfaccia fluida e senza interruzioni.

Prezzo e disponibilità: il REDMAGIC 10 Pro Lightspeed arriva in Italia

Il REDMAGIC 10 Pro Lightspeed sarà disponibile in Italia a partire dal 13 gennaio 2025, con un prezzo fissato a 649 euro per il mercato europeo. Gli utenti potranno acquistare lo smartphone direttamente dal sito ufficiale, e l’Italia è tra i primi Paesi a riceverlo nella distribuzione europea. Attualmente non è previsto un acquisto su piattaforme come Amazon.

Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone potente e dotato di funzionalità specifiche per i giochi. Con un design accattivante e prestazioni di alto livello, offre un’esperienza di utilizzo che si rinnova, garantendo ai gamer l'efficienza necessaria senza sacrificare lo stile.