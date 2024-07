Recensione mouse verticale Trust Bayo+: perfetto per chi sta invecchiando

L’età avanza e ogni giorno sembra aumentare il tempo che passo davanti al PC, proporzionalmente aumenta anche il dolore alle braccia causato da mouse e tastiera. Per quanto riguarda la tastiera ho risolto i problemi utilizzandone una a basso profilo, paragonabile a quella di un laptop per intenderci, rimaneva aperto il capitolo mouse. Da un paio di settimane utilizzo, in abbinata al mio mini PC che uso per lavorare, il nuovo mouse verticale Trust Bayo+ realizzato in plastica riciclata e con una forma ergonomica pensata per ridurre la tensione del braccio e del polso.

Trust Bayo+ spiegato in 1 minuto

Recensione completa

Il mouse viene ben protetto all’interno di una confezione piacevole che comprende anche un piccolo manuale ed un cavo USB-C da utilizzare per la ricarica del mouse. All’interno del mouse, sfilando lo sportello inferiore, è presente anche un dongle USB per utilizzare la connessione Wireless. La presenza del dongle lo rende perfetto da usare anche con PC e Mac e garantisce una connessione dedicata più stabile e veloce rispetto al classico Bluetooth.

Il mouse può essere connesso fino a 3 dispositivi, 1 in Wireless e 2 tramite Bluetooth, e si può cambiare dispositivo sfruttando il pratico switch posto nella parte intera, proprio vicino al sensore laser che può essere utilizzato con una velocità regolabile fra gli 800 ed i 2400 DPI. Il movimento è risultato sempre preciso e veloce, l’ho usato sia in gaming che per lavoro con DPI diversi e non ho riscontrato nessuna criticità, funziona tutto in maniera perfetta.

Nella parte superiore del mouse troviamo una buona rotellina con un movimento molto preciso ed un feedback allo scroll piacevole e due pulsanti classici con una corsa corta ed un'ottima precisione alla pressione. I due tasti mi sono piaciuti davvero molto nell’utilizzo quotidiano grazie ad un feedback ed una velocità tranquillamente paragonabili a quelli di mouse professionali o da gaming che possono arrivare a costare anche il doppio o il triplo rispetto a questo mouse di Trust. Completano il tutto due piccoli pulsanti per avanti/indietro posti internamente ed un pulsante dedicato al cambiamento dei DPI.

A fare la differenza sono però costruzione e design. Il mouse Trust Bayo+ è realizzato per il 70% in plastica riciclata e può contare su una qualità costruttiva indiscutibile che lo rende piacevole da utilizzare e molto solido, il che trasmette buona fiducia per un suo utilizzo prolungato negli anni.

Il design ergnomico è naturalmente la marcia in più di questo mouse verticale di Trust. L’angolo ergonomico ottimale di 57° e i supporto per il pollice ci permettono di evitare ogni movimento della mano mentre usiamo il mouse, questo comporta grandi benefici a braccio e polso con minori tensioni e dolori che porteranno poi nel tempo ad evitare problematiche ulteriori come il tunnel carpale.

Ho usato il mouse principalmente per lavoro per alcune settimane e devo dire che, passata la prima giornata necessaria per ambientarsi ad usare il mouse verticale dopo anni di mouse classici, il feeling di utilizzo è assolutamente soddisfacente e ho sentito fin da subito dei benefici al braccio con la progressiva sparizione totale dei dolori che mi colpivano a fine giornata.

Frontalmente è posizionate anche una porta USB-C da utilizzare per la ricarica della batteria interna che garantisce fino a 3 mesi di autonomia. È presente anche la ricarica rapida: in 5 minuti di carica possiamo ottenere fino ad 8 ore di autonomia, sufficienti per affrontare la giornata lavorativa senza pensieri.

Il mouse ergonomico Trust Bayo+ è sicuramente il migliore acquisto che ho fatto nel 2024 ed un prodotto che consiglio assolutamente a tutti, soprattutto a chi passa molte ore al giorno al PC ed inizia ad accusare i primi dolori a braccia e polso, Costa 50 euro, ma sono 50 euro spesi benissimo perché la nostra salute non ha prezzo.

Immagini di Trust Bayo+