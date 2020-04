Recensione Meberry Tablet 10 Pollici: il migliore tablet economico

Se stai cercando un tablet economico per usare i social e goderti le tue serie TV preferite in streaming, avrai sicuramente notato che abbiamo consigliato, nella nostra selezione dei migliori tablet, il Meberry Tablet 10 Pollici. Un tablet economico venduto a meno di 100 euro ma ben costruito, con un buon hardware ed un rapporto qualità prezzo incredibile. Oggi ne scopriamo tutti i segreti nella recensione completa.

Confezione

La scatola del tablet contiene una dotazione di accessori davvero completa e degna di un prodotto di fascia superiore. In confezione sono presenti: tablet, manuale di istruzioni in italiano, cover a libro in similpelle con stand, pellicola protettiva per lo schermo, caricabatterie USB 5V 2A, cavo USB Type C e pennino per touch screen.

Costruzione ed ergonomia

Il tablet di Meberry ha una buona qualità costruttiva. Il tablet è costruito in plastica ed alluminio, la prima per la cover posteriore, il secondo per la scocca. Il device, grazie ai buoni materiali, risulta solido e resistente. La parte frontale è interamente in vetro 2.5d, quindi leggermente arrotondata sugli angoli, ma ha un trattamento oleofobico appena sufficiente. Tende a trattenere le ditate e vi ritroverete spesso a dover pulire lo schermo. Le cornici del display sono nella media della categoria e non eccessivamente grandi. La parte posteriore ospita una nicchia in plastica nera scura rimovibile che ospita la fotocamera principale e nasconde sotto di essa antenne, due slot per Nano Sim e slot per memorie microSD. Nella parte bassa della scocca trova posto il doppio speaker stereo, nella parte alta lo slot USB Type C per la ricarica e nella parte destra i classici pulsanti ed il jack audio da 3,5mm. La porta USB Type-C è di tipo 2.0 e non è compatibile con l’uscita video.

Generalmente il tablet ha un design semplice e pulito. Le dimensioni sono nella media, parliamo di 24 x 14 x 0,9 cm, così come il peso di 481 grammi. L’ergonomia, grazie alla buona costruzione, è sufficiente e si riesce ad impugnare ed utilizzare il tablet senza particolari problemi.

Hardware, prestazioni e connettività

La scheda tecnica di Meberry Tablet 10 Pollici ci mette fra le mani un hardware sufficientemente potente e composto da un processore MediaTek Quad Core da 1,3 GHz affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, quest’ultima espandibile tramite microSD. Il comparto hardware è leggermente datato ma riesce a fare il suo lavoro e permette di avere prestazioni sufficienti.

Il sistema operativo scorre fluido e la gran parte della applicazioni funziona senza problemi. Le app di streaming, penso a Youtube, Netflix, Prime Video e Disney+, funzionano senza alcun problema e ci permettono di vedere contenuti in HD senza rallentamenti o scatti. Qualche difficoltà in più invece si riscontra nel gaming, i giochi più esosi in termini di risorse non riescono a girare in maniera fluida ma si riesce comunque a giocare ai giochi più famosi, ma non al massimo delle prestazioni. Per foto e video editing le difficoltà invece sono abbastanza evidenti.

Le prestazioni quindi sono più che sufficiente per un uso tranquillo di social, lettura di giornali e fruizione di video e serie TV in streaming.

La connettività del device è completa e di buona qualità. Il supporto al Dual SIM Dual Standby permette di utilizzare contemporaneamente le due SIM in 4G LTE con buona qualità dell’audio in chiamata ma con velocità non esaltanti in navigazione. Buono anche il funzionamento del Bluetooth 4.0, che permette di collegare più dispositivi senza rallentamenti, del GPS e del WiFi 802.11bgn che però funziona solamente a 2,4 GHz, non è infattibili compatibile con le reti a 5 GHz. Il WiFi ha una buona ricezione e durante i test non abbiamo mai riscontrato cali di frequenza, di stabilità o di velocità.

Il comparto audio si compone di un doppio speaker stereo e di un jack da 3,5mm. Lo speaker ha una qualità audio non sufficiente e risulta parecchio gracchiante, anche se con un buon volume massimo. Il nostro consiglio è quello di usare il tablet in abbinata ad un paio di auricolari true wireless.

Display

Lo schermo di Meberry Tablet 10 Pollici è il punto di forza del prodotto. Il display è basato su un pannello LCD da 10,1 pollici e ha una risoluzione da 1280×800 pixel con una densità di 160 PPI. Lo schermo non ha una risoluzione altissima ma risulta godibile e di buona qualità grazie alla buona luminosità ed ai colori brillanti e ben tarati. Lo schermo risulta quindi ideale per godersi video su YouTube e film in streaming. La leggibilità sotto la luce diretta del sole non è delle migliori, meglio usarlo in casa o all’ombra.

Software

Il sistema operativo è basato su una versione stock di Android 9.0 con qualche piccola aggiunta del produttore. Il sistema è scorrevole e fluido e non sono presenti app inutili aggiunte dal produttore.

Fotocamere

Meberry da 10 pollici monta una fotocamera frontale da 5 megapixel non in grado di scattare foto sufficienti ma capace di funzionare degnamente per qualche videochiamata con amici e familiari. La fotocamera principale monta un sensore da 8 megapixel, questa scatta leggermente meglio dell’anteriore, ma anche qui le foto risultano povere di dettagli e poco luminose.

Batteria ed autonomia

Il tablet monta una batteria da 8000 mAh che permette di avere una discreta autonomia. E’ sempre difficile valutare la batteria di un tablet visto i molti differenti usi che se ne possono fare. Nei nostri test siamo riusciti a raggiungere le 5 ore di streaming video e qualche ora in più utilizzando il tablet per leggere.

Il caricabatterie in confezione non supporta la ricarica veloce. Per completare una ricarica servono circa 4 ore.

Conclusioni

Meberry Tablet 10 Pollici è un interessante tablet economico venduto a meno di 100 euro. Questo prodotto riesce a garantire una buona autonomia, prestazioni sufficienti e risulta perfetto, grazie al buono schermo, per un utilizzo di base del tablet per la navigazione, i social e lo streaming di video, film e serie TV. A tutto questo si aggiunge anche l’utile supporto al Dual SIM. Se state cercando un tablet a meno di 100 euro difficilmente riuscirete a trovare un prodotto migliore del Meberry Tablet 10 Pollici.