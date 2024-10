Recensione KTC H27P22S: il migliore monitor 4k 160Hz da gaming economico

Da ormai più di un mese sto utilizzando per lavoro, gaming e nel tempo libero il nuovo monitor KTC H27P22S sia collegato al mio PC da gaming che al mio MacBook. Un monitor davvero molto interessante col suo formato da 27 pollici che lo rende praticamente perfetto per ogni tipologia di utilizzo, anche grazie al pennello IPS LED 4k con refresh a 160 Hz. Oltretutto costa il giusto, parliamo di 359 euro sul sito Geekbuying (codice sconto NNNIT100801) che ci ha gentilmente messo a disposizione il monitor per questa recensione.

Prima di entrare nel vivo parliamo brevemente di confezione ed assemblaggio. Il monitor arriva ben protetto all’interno di una scatola in cartone al cui interno troviamo anche un alimentatore di dimensioni abbastanza compatte, ma un po’ cheap nella realizzazione, ed un cavo display port.

Il monitor può essere montato su una piastra VESA 100 x 100, ma dispone anche di una ottima staffa, molto semplice da montare, che ha un ingombro della base ridotto, 185 x 250 mm, che la rende facile da posizionare su una scrivania. La staffa ci permette anche di ruotare il monitor di complessivi 90° in orizzontale o di 180° in verticale, di inclinarlo da -5 a +20° e di regolare l’altezza con un margine di 13 cm passando da un’altezza minima di 40 cm ad una massima di 53 cm. La staffa ha anche un pratico passacavi che ci aiuta a tenere la scrivania più in ordine.

Sotto il punto di vista del design, nonostante la natura da gaming, non troviamo, per fortuna direi, inutili pacchianate e insulsi led tamarri, l’unico led è quello che indica lo stato di accensione ed è anche disattivabile. Le linee del monitor sono pulite e sobrie, parliamo quindi di uno schermo semplice da posizionare all’interno di ogni tipologia di postazione.

La costruzione è in plastica di buona qualità e spicca per le cornici laterali ridotte che rendono il display molto piacevole da vedere e da utilizzare. Sul retro troviamo qualche vezzo estetico in più ed un pratico joystick da utilizzare per l’accensione del monitor e per la gestione del menu.

Il menu OSD è funzionale e particolarmente completo, ci permette infatti di gestire molti aspetti del funzionamento. Dal menu, utilizzabile anche in italiano, possiamo gestire luminosità, contrasto, nero, preset vari, nitidezza, srgb, abbiamo poi tutte le impsotazioni relative a colore, gamma, tonalità, saturazione e luce blu, la possibilità di attivare freesync e gyns, overdrive, dcr ed attivare timer, mirino e FPS. Non mancano le impostazioni avanzate per gestire HDR, DDC, DSC e OSD e aggiornare il firmware tramite la porta USB presente sulla parte posteriore del monitor. Manca la possibilità di gestire più fonti video contemporaneamente o il PIP, ma sono mancanze passabili.

Sul retro, oltre alla porta USB appena menzionata, trovano posto 2 porte HDMI 2.1 (3840x2160, 160Hz, 8bit), 2 Display Port 1.4 (3840x2160, 160Hz) ed 1 jack audio da 3,5mm che ci consente di inoltrare l’audio ricevuto da porta HDMI ad eventuali cuffie o speaker collegati. Questa funzionalità del jack torna comoda, visto che il monitor non ha speaker integrati, per collegare le proprie casse direttamente al display ed evitare di dover tirare il cavo jack fino al PC oppure di doverlo spostare ogni volta qualora decidiate di usare il monitor con più dispositivi.

La mancanza degli speaker è secondo me giustificabile, preferisco non averli e risparmiare 10 euro sul prezzo finale piuttosto di vedere montate casse indecenti come spesso accade sui monitor di fascia media come questo.

Più grave è invece la mancanza della porta USB-C con power delivery che sarebbe tornata molto utile per collegare PC portatile e Macbook ed usare un singolo cavo per collegamento ed alimentazione.

Prima di parlare dell’esperienza di utilizzo però vanno citati alcuni dati tecnici del pannello. Il monitor KTC H27P22S monta un display Fast IPS LED da 27 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel, formato 16:9, refresh a 160 Hz, tempo di risposta di 1 ms, luminosità massima di 400 nits, contrato di 1000:1, color a 8bit+hi_FRC, supporto ad HDR400, Flicker Free e compatibilità con FreeSync e G-Sync (Color Gamut (Volume): 95% NTSC, 99% Adobe RGB CIE1976, 97.5% DCI-P3, 132% sRGB, Color Gamut (Coverage): 83% Adobe RGB CIE1976, 92% DCI-P3, 100% sRGB).

Un display dalle caratteristiche eccellenti e con una luminosità ottima e ben distribuita sul pannello che evita zone d’ombra o poco illuminate sui bordi, si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio lato contrasto.

Fin dalla prima accensione ci si rende conto di avere fra le mani un display di qualità eccellente che stupide per l’altissima qualità delle immagini, per i colori brillanti e per l’eccellente calibrazione che lo rende perfetto per ogni tipologia di utilizzo.

Ho usato per la quasi totalità del tempo il monitor KTC H27P22S collegato al mio PC fisso con Windows e con questo ho avuto modo di sfruttarlo al meglio nel tempo libero e per il gaming. L’altissima qualità del pannello lo rende perfetto per il classico utilizzo quotidiano fatto di navigazione e programmi da ufficio, ma rende al meglio con lo streaming in 4K dove i colori brillanti e l’alta risoluzione riescono ad offrire un’esperienza visiva assolutamente soddisfacente ed appagante.

Impeccabili le prestazioni in gaming, qui il 1ms di tempo di risposta ed i 160 Hz di refresh riescono a dare una marcia in più al pannello, e si riescono ad ottenere performance di indiscussa qualità con l’unico limite che va ricercato nel vostro hardware visto che poter regere il 4k a 160 Hz potrebbe essere un’impresa davvero molto ardua.

Ho voluto testarlo anche per il video editing dove l’ottima calibrazione del pannello riesce a garantire eccellenti risultati e ci permette di lavorare rapidamente, con una fedeltà dei colori sempre assicurata e con tantissima qualità che rende il lavoro sempre piacevole e soddisfacente.

Alcuni vedono nel formato 27 pollici un limite, la trovo invece una grandezza ideale per sia per il lavoro che per il gaming perché la risoluzione 4k schiacciata dentro a queste dimensioni permette di avere un pannello di qualità altissima ed ideale per qualsiasi tipologia di utilizzo.

Il KTC H27P22S mi è piaciuto davvero tanto, è un monitor ideale per ogni tipologia di utilizzo ed uno fra i migliori monitor da gaming economici che possano contare su 4k e 160 Hz senza costare uno sproposito, vi ricordo, infatti, che potete acquistarlo su Geekbuying a 359 euro (codice sconto NNNIT100801).

