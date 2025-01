Recensione delle cuffie wireless ROG Pelta: comfort e prestazioni per il gaming

Le cuffie wireless ROG Pelta, realizzate da ASUS, si distinguono per un design sobrio e confortevole, mantenendo però una forte identità da gaming. Queste cuffie promettono un'esperienza audio di alta qualità durante il gioco e si presentano con una serie di accessori pensati per l'utente finale.

Contenuto della confezione

Acquistando le ROG Pelta, gli utenti troveranno una dotazione completa che include:

Cuffie ROG Pelta

Microfono staccabile con jack audio da 3,5 mm

Dongle USB-C per la connettività wireless a 2,4 GHz

Adattatore da USB-C a USB-A

Cavo di ricarica USB-C

Manuale di avvio rapido

Certificazione di garanzia

Un elemento mancante è una custodia per il trasporto, frequente in altre cuffie di fascia simile. Questo potrebbe rappresentare un piccolo inconveniente per chi cerca una soluzione di protezione per le cuffie.

Specifiche tecniche

Le ROG Pelta sono cuffie circumaurali dotate di driver con diaframma placcato in titanio da 50 mm, offrendo un suono di buon livello. L'impedenza è di 32 ohm e la risposta in frequenza spazia da 20 a 20.000 Hz. Queste cuffie vantano una sensibilità del microfono di -40 dB e un'autonomia dichiarata fino a 70 ore, alimentata da una batteria da 900 mAh. Questo rende le ROG Pelta perfette per sessioni di gioco prolungate.

Tra le soluzioni innovative, troviamo la connettività tri-band, che consente connessioni attraverso tre modalità: wireless a bassa latenza tramite il dongle USB-C, Bluetooth e tramite cavo USB-C. Questa versatilità consente di collegare le cuffie a una vasta gamma di dispositivi, dall'PC alle console fino agli smartphone.

Ergonomia e design

Il design delle ROG Pelta è uno dei punti forti di questo modello. Presentano un'estetica meno aggressiva rispetto ad altre cuffie della stessa marca, anche se i LED RGB sotto il logo ROG rimangono un richiamo per i gamer. Il peso di 309 grammi è nella media e i cuscinetti auricolari, in tessuto a rete traspirante, offrono un'ottima vestibilità, garantendo comfort anche in sessioni di gioco prolungate.

Il meccanismo di sostegno superiore utilizza un archetto elastico, evitando i classici braccetti spesso instabili. Anche se l'archetto ha due posizioni di altezza, la sua elasticità permette una buona adattabilità alla forma della testa. Tutti i controlli si trovano sul padiglione sinistro, rendendoli facilmente accessibili.

Software e personalizzazione

Per personalizzare le ROG Pelta, gli utenti possono utilizzare il software Armoury Crate, compatibile con vari prodotti ASUS. Questa piattaforma offre un'interfaccia intuitiva in cui è possibile regolare le impostazioni audio, i profili di equalizzazione e la gestione della batteria. Inoltre, gli utenti possono modificare l'illuminazione dei LED RGB e aggiornare il firmware delle cuffie.

Analisi della qualità audio

La resa audio delle ROG Pelta presenta alcuni punti di forza e debolezza. La mancanza di tecnologie avanzate come il Dolby Atmos significa che l'audio resta relativamente piatto, con una insufficiente definizione nelle frequenze medie. Tuttavia, l'importante è che alti e bassi siano rispettabili, e la creazione di un ampio palcoscenico sonoro risulta particolarmente soddisfacente.

Durante i confronti con altre cuffie sul mercato, le Pelta si comportano bene rispetto alla concorrenza, mostrando una qualità audio accettabile per il gaming, sebbene non siano adatte per applicazioni musicali o cinematografiche.

Efficienza del microfono

Dotato di un microfono rimovibile da 10 mm, il cui braccio è flessibile, il microfono delle ROG Pelta si evidenzia per un’adeguata qualità nella trasmissione vocale. Il suono è chiaro anche in ambienti rumorosi, grazie a un filtro anti-pop integrato e a un LED che indica quando il microfono è disattivato.

Autonomia e ricarica

La batteria delle cuffie ROG Pelta garantisce un'autonomia fino a 70 ore, un risultato che supera le aspettative per cuffie di questo genere. Grazie alla ricarica rapida via USB-C, bastano soli 15 minuti per ottenere tre ore di utilizzo in più. Le prove hanno confermato la buona resa della batteria, rendendo queste cuffie ideali per intense sessioni di gioco.

Uso pratico

Nel quotidiano, le ROG Pelta dimostrano di essere dedicate principalmente al gaming. L'ampio palcoscenico sonoro fornisce un'ottima esperienza di gioco per titoli frenetici, ma si rivelano meno versatili per altre attività, come la musica o la visione di film, a causa della loro natura orientata al gaming.

Prezzo e conclusione

Le ROG Pelta sono attualmente disponibili sul mercato italiano al prezzo di 149,90€, posizionandosi nella fascia media. Confrontate ad altri modelli simili, offrono comfort e durata, rendendole una scelta valida per chi cerca cuffie dedicate al gaming.

Queste cuffie, pur presentando alcuni difetti audio, rappresentano una soluzione concreta per giocatori dedicati, confermando la reputazione di ASUS nel settore delle cuffie da gioco.