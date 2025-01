Recensione Blackview Tab60 Pro: tablet da 100 euro

Blackview ha da poco presentato il suo nuovo tablet economico Tab60 Pro ed ho avuto la possibilità di utilizzarlo qualche giorno prima del suo arrivo ufficiale sul mercato e durante questo periodo di prova sono riuscito a farmi un’idea abbastanza chiara di questo tablet e ho capito per quale fascia di utenti è pensato.

Iniziamo la recensione proprio a partire dal prezzo di vendita, ad un primo sguardo su Amazon ci si potrebbe aspettare un tablet di fascia alta. Il Blackview Tab60 Pro ha un prezzo di listino di 439 euro, sicuramente fuori target viste le specifiche, ma con uno sguardo più attento si notano sconti e coupon che portano il prezzo finale a 109 euro, sicuramente in linea con il prodotto. Piccola digressione, continuo a non capire le politiche di prezzo dei brand cinesi, ma tralasciamo.

Videorecensione

Recensione completa

L’esperienza di unboxing è piacevole, la scatola è ben realizzata e al suo interno troviamo, oltre al tablet:

una bella cover a libro che funziona come stand

un vetro temperato che si aggiunge alla pellicola già applicata sul display

che si aggiunge alla un caricatore da 10W

un cavo USB USB-C da usare per la ricarica.

Una buona dotazione, soprattutto se teniamo conto del prezzo di vendita.

La qualità costruttiva non è male, la scocca è realizzata interamente in plastica ed ha un feeling al tocco discreto, ma trasmetta un buon senso di solidità che potrebbe rendere il tablet più adatto anche ai bambini con minor rischio di poterlo rompere in caso di caduta.

Sulla cornice laterale troviamo i classici pulsanti, un doppio speaker stereo di qualità più che sufficiente, un jack audio da 3,5mm per le cuffie, una porta USB-C per la ricarica ed un slot SIM ibrido in grado di ospitare due SIM o una SIM ed una memoria microSD. L’unica mancanza è legata ad un sblocco sicuro tramite impronta, questo ci vincola a dover inserire ogni volta il PIN o ad appoggiarci allo sblocco tramite il riconoscimento facciale che però non funziona benissimo.

Lo slot SIM ci da la possibilità quindi di sfruttare la connettività 4G non solo per navigare, ma anche per effettuare chiamate e a queste connessioni si affiancano anche WiFi, Bluetooth e GPS.

Sul retro della cover in plastica e sulla parte frontale troviamo due fotocamere dignitose che sono sufficienti per qualche scatto rapido ed utili per le videochiamate, ma non aspettatevi grande qualità con dettagli molto impastati e colori slavati.

Dentro la scocca in plastica del tablet Blackview Tab60 Pro troviamo una valida batteria da 7700 mAh, che ci mette una vita a caricarsi con caricabatterie in confezione, ma che offre una ottima autonomia, parliamo di oltre 10/12 ore di schermo acceso. L’ottima autonomia è possibile sia grazie al discreto hardware che al display poco esoso in termini di consumi energetici.

L’hardware è basato su un processore octa-core Unisoc T606, niente di eccezionale, 4 GB di RAM (più 8 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna. Lo schermo è un pannello IPS da 10,1 pollici con risoluzione HD+ e certificazione Widevine L1 che ci consente di vedere i filmati in streaming in alta definizione.

Nell’utilizzo quotidiano il tablet si comporta benone, con tutti i limiti che è lecito aspettarsi da un tablet venduto a 100 euro. Il sistema è basato su Android 15 e scorre abbastanza liscio, anche se non è un fulmine, e ci consente di utilizzare con prestazioni sufficienti ogni tipologia di app.

Il tablet si comporta benone con i social, i tempi di apertura non sono istantanei ma una volta aperte le app scorrono bene e non ho notato problemi particolari o rallentamenti. Buona anche la navigazione e generalmente buono l’utilizzo del tablet per le classiche app da tempo libero.

Una riflessione più approfondita va fatta sullo streaming, lo schermo ha una buona dimensione ma ha una risoluzione abbastanza bassa. Questo non lo rende il tablet perfetto per guardare film e serieTV, ma ci permette di avere, in ogni caso, un’esperienza godibile e di qualità sufficiente.

Diverso il discorso gaming, se volete giocare al classico CandyCrush nessun problema, avrete performance ottime e tutto filerà liscio. Per quanto riguarda giochi più pesanti come Warzone o Asphalt 9 dovrete scendere a grossi compromessi sia in termini di qualità grafica che di frame rate.

Nel complesso il Blackview Tab60 Pro è un tablet economico sufficiente, costa il giusto per quello che offre ed è ideale per chi cerca un tablet con uno schermo grande da usare comodamente sul divano nel tempo libero per social, navigazione e un po’ di sano cazzeggio senza troppe pretese.

Immagini di Blackview Tab60 Pro

Giudizio finale