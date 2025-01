RadeonSI e l'arrivo di Mesa 25.0: nuove patch per migliorare le prestazioni

Il mondo dello sviluppo dei driver grafici ha visto di recente un'importante svolta con l'introduzione di un nuovo set di 48 patch da parte di Marek Olšák, uno dei principali esperti di driver AMD all'interno del progetto Mesa. Questi aggiornamenti sono mirati a riorganizzare il codice per il driver RadeonSI Gallium3D, con l'obiettivo di ottimizzare il supporto del compilatore ACO, che si è dimostrato efficace anche per OpenGL oltre che per Vulkan.

Ottimizzazioni nel codice dei driver AMD

Le modifiche apportate attraverso queste patch sono significative, in quanto vanno a ristrutturare diversi aspetti del codice dei driver AMD. La scelta di focalizzarsi sul compilatore ACO è strategica, dato che inizialmente questo sistema era stato concepito per il driver Vulkan RADV. La sua versatilità ora permette di estendere i benefici anche alle GPU che utilizzano il driver RadeonSI Gallium3D.

RadeonSI ha già adottato ACO come impostazione predefinita per le GPU che appartengono a generazioni precedenti all'architettura RDNA. L'eventuale implementazione di ulteriori miglioramenti per le GPU RDNA è attivamente in corso, il che indica un impegno da parte di AMD per mantenere il passo con le crescenti esigenze di prestazioni nel campo della grafica e del gaming.

Il feature freeze di Mesa 25.0 e i futuri sviluppi

Recentemente, queste modifiche hanno già trovato spazio all'interno di Mesa Git, segnando un importante passo avanti verso la versione 25.0 del progetto. Marek Olšák, nella richiesta di unione delle patch, ha illustrato le finalità principali di questa serie di aggiornamenti. Il primo obiettivo è migliorare la gestione degli shader, convertendo la preparazione delle informazioni da input NIR a varianti shader ottimizzate. Questo permetterà di gestire meglio i registri e le decisioni di modifica dello stato grafico.

Inoltre, è previsto l'inserimento di un sistema simile a un linker, che consentirà il collegamento di più shader in modo asincrono, con l'intenzione di ottimizzare ulteriormente le performance. Queste iniziative si sommano all'intento di migliorare la compatibilità e l'efficacia generale del compilatore ACO nel contesto di RadeonSI.

Tempistiche e aspettative per la release di Mesa 25.0

Con le recenti modifiche che fanno parte di Mesa 25.0, ci si aspetta che il software entri nel suo stadio di feature freeze nelle prossime ore. Tuttavia, l'incertezza regna su quanto codice di funzionalità per RadeonSI/ACO sarà incluso in questa release. Gli sviluppatori e gli utenti attendono notizie sui tempi di rilascio, con la speranza che Mesa 25.0 possa essere consegnata in versione stabile prima della fine di febbraio.

L'arrivo della nuova versione dello stack grafico è atteso con grande interesse, poiché le ottimizzazioni della performance e la gestione dei driver possono avere un impatto significativo sull'esperienza degli utenti finali, rendendo più fluido l'utilizzo delle GPU AMD per il gaming e altre applicazioni grafiche. In attesa di ulteriori annunci, gli sviluppatori di Mesa continueranno a lavorare per migliorare questo sistema fondamentale per la grafica su Linux.