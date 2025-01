Qualcomm riassume un ex architetto di Intel per potenziare la sua presenza nel mercato dei chip x86

La collaborazione tra Intel e AMD attivata nell’ottobre del 2024 ha suscitato notevole interesse nel settore tech, mirando a promuovere l’architettura x86 rispetto alla crescente concorrenza dei SoC ARM. Sotto l’ombrello della lotta contro le forze di Qualcomm, l’azienda ha deciso di rafforzare le sue linee di prodotti con un importante innesto: l’assunzione di Sailesh Kottapalli, un ex esperto di Intel nel design dei processori Xeon.

Chi è Sailesh Kottapalli e il suo percorso professionale

Sailesh Kottapalli ha iniziato la sua carriera in Intel nel 1996, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del primo processore Intel Itanium, noto anche come Merced. Negli oltre 28 anni trascorsi in Intel, ha ricoperto ruoli sempre più rilevanti, culminando nella posizione di principale architetto dei processori server Xeon, un prodotto fondamentale nell'offerta di Intel. Durante il suo periodo all'interno dell’azienda, Kottapalli ha ricevuto il premio Intel Achievement Award per i risultati eccezionali ottenuti nel miglioramento delle prestazioni dei prodotti server di alta gamma. Inoltre, la sua genialità creativa gli ha consentito di registrare numerosi brevetti legati alla progettazione dei processori, facendo di lui una figura influente nel panorama tecnologico.

Recentemente, Kottapalli ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale entrando a far parte di Qualcomm come vicepresidente senior. Le sue parole evidenziano la passione e la motivazione che lo hanno spinto a fare questo cambiamento: "L’opportunità di innovare e crescere mentre si esplorano confini è stata immensamente allettante per me." Con questo passaggio, Kottapalli si prepara a guidare gli sforzi di Qualcomm nello sviluppo di soluzioni per data center, un settore in crescita e sempre più competitivo.

L’ingresso di Qualcomm nel mercato delle CPU per server

L’assunzione di Kottapalli segna un momento cruciale per Qualcomm, che in passato ha fatto tentativi di entrare nel mercato delle CPU per sistemi server senza successo. Nel 2018, la compagnia aveva abbandonato il progetto Centriq dopo aver sciolto il team di sviluppo. Tuttavia, le dinamiche del mercato sono cambiate notevolmente, e con l’aumento della domanda di architetture ARM, Qualcomm ha visto l’opportunità di un nuovo inizio.

Nel 2025, Qualcomm si ripresenta decisamente nel segmento da tempo considerato lucrativo, arricchendo le sue risorse e potenziando le proprie capacità. L’acquisizione di Nuvia nel 2021 per 1,4 miliardi di dollari è un passo strategico, poiché Nuvia ha sviluppato core basati su ARM, progettati specificamente per ottimizzare le performance nei data center. Questi core, riprogettati e ora denominati Oryon, sono destinati a diventare una componente centrale nelle future CPU server di Qualcomm, utilizzate anche nei SoC Snapdragon X per i computer consumer.

Il panorama attuale, con sempre più software progettati per supportare l’ISA ARM, offre un terreno fertile in cui Qualcomm può piantare le sue radici. La crescente popolarità dei chip basati su ARM, grazie anche ai lavori di Amazon con la sua famiglia Graviton, ha incrementato l’appeal di questi prodotti nel contesto del cloud computing.

Le prospettive future per Qualcomm e il mercato dei data center

Il settore dei server ha sempre avuto bisogno di innovazione e miglioramenti delle prestazioni, e Qualcomm, con l'ingresso di Kottapalli, si trova ora in una posizione invidiabile. La competizione con Intel e AMD per il dominio del mercato x86 si fa sempre più intensa, e le aspettative su una domanda rinnovata per i chip server di Qualcomm sono giustificate.

L’investimento nella leadership tecnica e nello sviluppo di architetture innovative sotto la guida di Kottapalli potrebbe offrire a Qualcomm l'opportunità di emergere come un attore significativo nel contesto dei data center. Con il supporto di ingegneri di alto livello e una chiara visione strategica, Qualcomm si prepara a lanciarsi in questo settore in continua evoluzione, con l'ambizione di rispondere perfettamente alle esigenze del mercato.

In questo scenario dinamico, l’impatto di Qualcomm sulle prestazioni e sui costi operativi dei data center potrebbe notarsi nel breve e lungo termine, consolidando ulteriormente la presenza della società.