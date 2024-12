Problemi di prestazioni per le nuove schede grafiche NVIDIA: si teme un impatto fino al 15%

La situazione per NVIDIA si complica a poche settimane dal previsto lancio delle schede grafiche RTX 5000, fissato per il CES di Las Vegas. L'emergere di notizie riguardanti la nuova app NVIDIA, destinata a rimpiazzare GeForce Experience, segnala un notevole calo delle prestazioni nei giochi. Secondo i primi test, gli utenti potrebbero sperimentare una diminuzione delle performance che si aggira attorno al 15% in alcuni titoli.

I test rilevano significativi cali di prestazioni

Un team di esperti di Tom's Hardware USA ha recentemente effettuato delle prove approfondite, confermando l'esistenza di questo problema. I benchmark sono stati effettuati su diversi giochi moderni basati su DX12, sviluppati in Unreal Engine 5, e titoli più datati che utilizzano DirectX 11, come ad esempio Baldur's Gate 3. I risultati sono stati preoccupanti per gli utenti, soprattutto per coloro che si aspettavano grande reattività e fluidità dai propri sistemi.

In particolare, l'analisi condotta con una scheda grafica RTX 4060 ha rivelato riduzioni delle prestazioni comprese tra il 2% e il 12% in cinque giochi testati. Il calo più significativo è stato osservato in Assassin's Creed Mirage, dove le prestazioni sono scese fino al 12%. Tuttavia, il livello di degrado delle performance è variabile e sembra dipendere dalla configurazione hardware e dal titolo giocato.

Alcuni utenti che hanno testato schede di fascia alta, come la RTX 4080 Super, hanno riportato anche perdite di prestazioni molto più alte, toccando punte del 15%. Questo solleva interrogativi sulla questione e si fa fatica a capire se il problema sia circoscritto a determinate combinazioni di hardware o se le schede più performanti soffrano in modo particolare in questo contesto.

Un'attesa di chiarimenti da parte di NVIDIA

Ad oggi, NVIDIA non si è pronunciata ufficialmente sulla questione. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione né un aggiornamento software che possa risolvere il problema riscontrato dagli utenti. Questo silenzio aumenta la frustrazione tra i videogiocatori, i quali si trovano a fronteggiare una situazione inaspettata che mette a repentaglio l'esperienza di gioco.

Nel frattempo, alcuni utenti stanno provando a gestire il problema seguendo una delle poche soluzioni attuabili. Tra queste, la procedura di installazione pulita dei driver, evitando di installare l'app NVIDIA. Sebbene questa scelta comporti la rinuncia ad alcune funzionalità pratiche dell'app, come l'overlay e l'aggiornamento automatico dei driver, per molti la priorità resta quella di massimizzare le prestazioni grafiche. In un ambiente di gioco competitivo, il rendimento della scheda video può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Gli appassionati di videogaming sperano ora in aggiornamenti concreti da parte di NVIDIA, così da poter ottimizzare l'esperienza di gioco e sfruttare al meglio le potenzialità delle nuove schede grafiche RTX 5000, in attesa di risposte concrete dal produttore.