Problemi di compatibilità tra Windows 11 e dispositivi multifunzione Canon: ecco la situazione attuale

Un'importante questione di compatibilità tra Windows 11 24H2 e alcuni modelli di stampanti multifunzione Canon continua a causare disagi agli utenti. Nonostante Microsoft avesse comunicato la risoluzione di un problema con il protocollo di scansione eSCL, la situazione si è rivelata più complicata del previsto, evidenziando la complessità del tema della compatibilità dei dispositivi.

Quali dispositivi sono colpiti dalla questione

Il modello più menzionato in questo contesto è il Canon ImageClass MF269dw, una delle stampanti multifunzione più utilizzate, dotata delle funzioni di copia, scansione e fax. Appare chiaro che, mentre il dispositivo funziona correttamente su un sistema operativo Windows 10, con Windows 11 le prestazioni sono compromesse a meno che non si utilizzi una connessione cablata tramite Ethernet. Questo feedback è stato segnalato da un lettore di The Register, contribuendo a sollevare preoccupazioni tra gli utenti che desiderano utilizzare correttamente i loro dispositivi.

L'entità del problema è emersa in risposta alle segnalazioni degli utenti, che hanno sottolineato come le capacità di scansione e stampa siano state gravemente limitate. Un tecnico di Canon ha descritto la situazione come "erratica", evidenziando che il comportamento della stampante varia da utente a utente, portando a risultati incostanti nelle operazioni quotidiane.

Le misure adottate da Microsoft e Canon

Nel mese di novembre, Microsoft aveva introdotto un blocco di compatibilità per i dispositivi USB che fanno uso del protocollo eSCL, a seguito delle lamentele riscontrate dagli utenti. Nonostante l'aggiornamento di dicembre 2023 fosse considerato una soluzione, molti possessori del modello MF269dw continuano a sperimentare disagi significativi. Nello specifico, l'aggiornamento KB5048667 non sembra aver eliminato tutte le difficoltà emerse.

Un portavoce dell'azienda Canon ha confermato l'esistenza di problematiche con il driver ScanGear MF, che consente funzioni di scansione avanzate. La consapevolezza dell'azienda su questo problema ha sollevato interrogativi riguardo alla tempistica per una soluzione definitiva. Attualmente, Canon non sembra disposta a modificare il proprio codice per affrontare i disguidi provocati dall'aggiornamento di Windows 11.

Verso una soluzione: cosa possiamo aspettarci

Il portavoce di Canon ha rassicurato gli utenti sul fatto che l'azienda è in contatto con Microsoft per lavorare a una soluzione. Tuttavia, la tempistica precisa per il rilascio di una patch non è stata ancora comunicata. Gli utenti sono stati informati che un piano di correzione dovrebbe essere presentato entro gennaio 2025, lasciando però aperte le domande su come gestire l'uso delle stampanti nel frattempo.

Nel mentre, ai clienti che riscontrano problematiche di comunicazione sono state fornite delle indicazioni pratiche. Si consiglia di utilizzare soluzioni software alternative fornite da Microsoft o di collegare il dispositivo direttamente al computer tramite USB. Queste misure temporanee potrebbero alleviare alcuni dei disagi, ma la soluzione finale rimane in attesa di definizione.

La questione della compatibilità tra diverse piattaforme e dispositivi continua a rappresentare una sfida significativa, dimostrando l'importanza di un'adeguata sinergia tra produttori di hardware e software.