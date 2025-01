Problemi di aggiornamento per alcuni modelli di Apple Watch dopo il rilascio di watchOS 11.3

Il recente aggiornamento di watchOS 11.3 ha causato disagi agli utenti di diversi modelli di Apple Watch, rendendo impossibile l’installazione della versione più recente di watchOS. L’errore è stato segnalato attraverso vari canali social, con numerosi proprietari di dispositivi che hanno riscontrato problemi. I modelli colpiti sono quelli più vecchi, in particolare le serie 4 e 5, che non possono passare a watchOS 10.6.1 se non erano già aggiornati a questa versione prima dell’aggiornamento a watchOS 11.3 e iOS 18.3.

Il bug che ha interessato Apple Watch Series 4 e 5

Il problema principale risiederebbe nell'adeguamento del codice versione necessario per gli aggiornamenti OTA. In seguito al rilascio di watchOS 11.3, Apple ha innalzato questo codice, ponendo requisiti più severi per l'installazione degli aggiornamenti. Invece del codice 22, che era associato a sottoversioni precedenti, come watchOS 10.6.1, ora gli aggiornamenti richiedono il codice 24, tipico delle versioni più recenti.

Questo cambiamento ha creato un’impasse per molti utenti con Apple Watch SE 1, Series 4 e Series 5 che non avevano ancora eseguito l’aggiornamento a watchOS 10.6.1. Di conseguenza, coloro che possiedono questi modelli e si trovano su versioni più vecchie non possono installare l’ultimo update. È una notizia deludente per molti utenti che hanno fatto affidamento sulla possibilità di ricevere aggiornamenti per le loro smartwatch.

Impatto sull'uso quotidiano degli utenti

Oltre alla problematica di aggiornamento, si segnala che alcuni modelli di Apple Watch che operano con versioni precedenti di watchOS 10 non riescono a stabilire una connessione con iPhone. Questo ha creato una situazione di disagio significativo, poiché gli utenti non possono utilizzare le funzionalità chiave dell'orologio, tra cui la sincronizzazione delle notifiche e l'accesso alle app.

L'interruzione della connettività tra Apple Watch e iPhone limita quindi le capacità del dispositivo, che non riesce a svolgere correttamente il suo ruolo di smartwatch. Molti utenti stanno quindi cercando soluzioni temporanee per poter utilizzare i loro dispositivi fino a quando Apple non risolverà il problema.

Possibili soluzioni e attese di un aggiornamento

Attualmente, non è chiaro quando Apple rilascerà una correzione per questo problema. Tuttavia, data la natura del rapporto con i clienti e l'importanza della fiducia nel brand, ci si aspetta che l'azienda intervenga tempestivamente. Gli utenti danneggiati dall'errore stanno monitorando attentamente qualsiasi comunicato ufficiale e le notizie relative a potenziali aggiornamenti.

Nel frattempo, i possessori dei modelli più colpiti possono tentare di contattare il supporto Apple per valutare eventuali soluzioni temporanee o per ricevere istruzioni su come procedere con gli aggiornamenti. Sebbene molti utenti siano frustrati dalla situazione, la speranza è che Apple riesca a risolvere il problema il prima possibile, ripristinando la funzionalità prevista per i suoi orologi intelligenti.