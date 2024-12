Problemi di accesso per ChatGPT: gli utenti segnalano errori e disservizi

ChatGPT, il noto chatbot sviluppato da OpenAI, ha recentemente mostrato difficoltà di accesso per molti utenti. Diverse segnalazioni sui social media e verifiche dirette indicano che il sistema riesce a caricarsi, ma non risponde alle richieste. Alcuni utenti ricevono un messaggio di "errore del server interno", aggravando ulteriormente la frustrazione degli utenti.

Situazione attuale del servizio

Il disservizio sembra essere iniziato intorno alle 19:30 ore italiane. A partire da quell'ora, le segnalazioni di malfunzionamenti su piattaforme di monitoraggio come Down Detector sono cresciute in modo significativo. Da quel momento, gli utenti hanno iniziato a lamentarsi su Twitter e altre piattaforme social, esprimendo il malcontento per l'impossibilità di utilizzare il servizio. Alle 20:00, OpenAI ha aggiornato il suo stato ufficiale, informando che sia ChatGPT, sia l'API e il generatore video Sora stavano "sperimentando alti tassi di errore".

Questa non è la prima volta che gli utenti si trovano di fronte a disservizi con ChatGPT. Durante i mesi scorsi, ci sono state occasioni in cui il servizio è andato completamente offline, creando notevoli disagi agli utenti che lo utilizzano per lavoro o per scopi personali.

Aggiornamenti e comunicazioni da OpenAI

Un successivo aggiornamento, pubblicato alle 20:18, ha attribuito il malfunzionamento a un "fornitore a monte". Non sono stati forniti dettagli specifici riguardo ai tempi di ripristino, lasciando gli utenti nell'incertezza. La mancanza di trasparenza sui tempi di risoluzione ha contribuito a generare ansia tra gli utenti, molti dei quali dipendono da questi strumenti per le loro attività quotidiane.

Questo tipo di interruzione non è nuovo per ChatGPT. All'inizio del mese, in concomitanza con il lancio di Sora per gli abbonati a ChatGPT, il servizio ha subito un'interruzione prolungata, lasciando molti utenti senza l'accesso a funzionalità che erano state appena rilasciate. Inoltre, a giugno, ci sono stati episodi di disservizi che hanno colpito vari strumenti di intelligenza artificiale, incluso ChatGPT, generando discussioni sulla stabilità e l'affidabilità delle piattaforme di AI.

Impatto sui lavoratori e sull'uso della tecnologia

L’attuale disservizio mette in evidenza l'impatto significativo che i servizi di intelligenza artificiale stanno avendo sul lavoro quotidiano di numerose persone. Con l'aumento dell'uso di strumenti come ChatGPT nella gestione di compiti lavorativi e quotidiani, un'interruzione come quella attuale crea difficoltà notevoli. La capacità di accedere a informazioni e assistenza automatizzata, ormai parte integrante della routine lavorativa, viene messa a rischio, causando non solo frustrazioni, ma anche potenziali ritardi nei lavori.

Attualmente non si hanno informazioni chiare sul ritorno alla normalità del servizio di ChatGPT. Gli utenti sono invitati a monitorare costantemente la pagina di stato ufficiale di OpenAI per eventuali aggiornamenti sulla situazione. La comunità attende con attenzione risposte più precise dall'azienda, sperando in una rapida risoluzione.