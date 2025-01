Prestazioni eccezionali con le nuove GPU NVIDIA: Black Myth Wukong a 270 fps su RTX 5090

NVIDIA ha recentemente catturato l'attenzione degli appassionati di gaming con la pubblicazione di un nuovo trailer che mostra il gioco Black Myth: Wukong in azione su una scheda grafica RTX 5090. Questo action RPG sviluppato da Game Science è un degno rappresentante della nuova generazione di videogiochi, ed è visibile nel video con prestazioni straordinarie, grazie alle avanzate tecnologie integrate, come il DLSS 4. La combinazione di ray tracing attivo e Multi Frame Generation ha portato il titolo a sfiorare i 270 fps, regalando un'esperienza di gioco di alta qualità.

DLSS 4 e le prestazioni di Black Myth: Wukong

Grazie all'implementazione della tecnologia DLSS 4, i giocatori possono godere di risultati sorprendenti anche con grafica particolarmente complessa e dettagliata come quella di Black Myth: Wukong. Questo gioco, che promette un'esperienza visiva immersiva, è gradito dal pubblico anche per il suo stile artistico e le meccaniche di gioco coinvolgenti. La funzionalità Multi Frame Generation del DLSS 4 è stata progettata per migliorare ulteriormente le prestazioni, permettendo ai sistemi dotati delle nuove schede NVIDIA di gestire le esigenze grafiche elevate senza compromettere la fluidità. Gli sviluppatori hanno annunciato che l'aggiornamento per il supporto al DLSS 4 verrà rilasciato "a breve", aprendo così la strada a un potenziale aumento delle prestazioni.

Il lancio delle GPU NVIDIA RTX 5090 e l'entusiasmo del pubblico

Le nuove GPU NVIDIA RTX 5090, assieme ai modelli 5080, 5070 Ti e 5070, hanno generato un grande fermento tra i gamer e gli appassionati di tecnologia. Le schede promesse vantano prestazioni elevate a un prezzo più competitivo rispetto alle aspettative iniziali. Questo ha incentivato un sufficiente ottimismo nel comparto, con molti utenti già pronti ad aggiornare il proprio hardware. Tuttavia, alcune voci critiche hanno richiesto specifiche prestazioni senza l'ausilio di upscaling e Frame Generation, per avere un quadro più chiaro delle capacità reali di queste nuove schede.

La competizione tra NVIDIA, AMD e Intel

Con l’arrivo delle RTX 5090, NVIDIA sembra destinata a consolidare la propria leadership nel mercato delle schede grafiche, ampliando ulteriormente il gap prestazionale rispetto ai prodotti AMD e Intel. L’interrogativo che rimane aperto per il pubblico e gli esperti è quale sarà l’effettivo impatto delle tecnologie DLSS e Multi Frame Generation sulle prestazioni in scenari di gioco reali. La presentazione di Black Myth: Wukong come esempio delle potenzialità delle nuove GPU potrebbe risultare una strategia efficace per stimolare le vendite e il desiderio di una nuova generazione di schede grafiche.

Il futuro delle ottimizzazioni nei videogiochi

Black Myth: Wukong non è il solo titolo a dimostrare le capacità del DLSS 4, e nei prossimi mesi si attende di vedere come altre produzioni pesanti adotteranno queste tecnologie innovative. Anche se la qualità delle performance presentate finora è impressionante, esiste il timore che gli sviluppatori possano concentrarsi maggiormente sull'implementazione di questi strumenti piuttosto che sull'ottimizzazione classica dei giochi. La comunità dei videogiocatori spera che la qualità generica dei titoli rimanga elevata, garantendo così un'esperienza ludica soddisfacente senza sacrificare i dettagli e la fluidità del gameplay.