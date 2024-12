Pokémon Pocket: evento PvP offre occasioni imperdibili per guadagnare clessidre e ricompense

Nel mondo dei giochi di carte collezionabili, Pokémon Pocket ha recentemente lanciato un evento PvP che ha catturato l'attenzione di molti giocatori. Grazie a questa iniziativa, gli utenti possono guadagnare fino a 22 clessidre, una risorsa molto agognata che consente di aprire pacchetti gratuiti, migliorando così la propria collezione di carte. L'evento, legato all'espansione Isola Misteriosa, è attivo fino alle 06:59 del 10 gennaio 2025, ora italiana, e si presenta come un'opportunità da non perdere per ogni appassionato.

Ricompense e modalità di partecipazione

Le clessidre sono fondamentali per i giocatori, poiché offrono la possibilità di espandere la propria collezione senza dover spendere ulteriori risorse. Una delle caratteristiche più interessanti di questo evento è che i partecipanti non devono necessariamente vincere per ottenere le clessidre: è sufficiente completare le partite per accreditare le ricompense.

Per conquistare il totale di 22 clessidre a disposizione, i giocatori devono completare un totale di 10 incontri PvP. La distribuzione delle ricompense è suddivisa in fasi, incentivando l'attività nel gioco e i risultati ottenuti. Ecco come è strutturata la raccolta delle clessidre:

3 clessidre dopo aver completato 1 lotta

dopo aver completato 3 clessidre dopo 3 lotte

dopo 6 clessidre dopo 5 lotte

dopo 12 clessidre dopo aver partecipato a 10 lotte

Questa divisione delle ricompense consente ai giocatori di ottenere un apprezzabile numero di clessidre, anche solo con un pizzico di impegno.

Ulteriori ricompense: Sabbialuce ed emblemi

Oltre alle clessidre, il nuovo evento offre la possibilità di guadagnare anche Sabbialuce, una valuta in-game utilizzata per modificare le carte. Le altre ricompense consistono in emblemi da esporre nel proprio profilo, elementi che possono arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco. Tuttavia, è importante notare che per ottenere queste ricompense avanzate, i partecipanti devono necessariamente vincere le partite.

In totale, sono disponibili 3.950 unità di Sabbialuce e un emblema d'oro, ottenibili completando un totale di 50 vittorie nelle competizioni PvP. Questo sistema di ricompense permette ai giocatori di avere un incentivo a migliorare le loro abilità, rendendo le partite competitive ancora più coinvolgenti.

Strategia e mazzi consigliati

Per poter massimizzare il numero di premi ottenuti, è consigliabile che i giocatori si concentrino sulla costruzione di un mazzo solido. Nel meta attuale, alcune delle combinazioni più comuni e vincenti includono Celebi Ex insieme a Serperior, Vaporeon con Gyarados Ex e Mewtwo Ex. Per chi desidera esplorare ulteriormente, sono disponibili guide dedicate che suggeriscono diverse combinazioni efficaci per affrontare le sfide dell'evento.

Questo evento rappresenta dunque non solo un'occasione per guadagnare risorse, ma anche una piattaforma di crescita personale per migliorare le proprie abilità di gioco, rispondendo bene alle esigenze di ogni livello di competenza. Pokémon TCG Pocket continua a proporre eventi stimolanti che attraggono sia i neofiti che i veterani del gioco.