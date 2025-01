Plex annuncia novità per il suo servizio di streaming: aggiornamenti per utenti Apple e Plex Pass

Plex, la nota piattaforma di server multimediali e streaming, ha presentato oggi diverse novità per i suoi utenti. Tra i miglioramenti ci sono nuove funzionalità per la scoperta dei contenuti e per interagire con la comunità, oltre a un potenziamento della qualità di streaming riservato agli abbonati Plex Pass.

Novità per gli utenti Apple: un'esperienza Plex rinnovata

Una delle notizie più significative riguarda gli utenti Apple, poiché Plex ha ampliato il pre-lancio della sua nuova esperienza su Apple TV. Questa iniziativa fa parte degli sforzi dell'azienda per migliorare la scoperta di contenuti e la comunità all'interno della piattaforma. Come indicato in un comunicato del blog ufficiale, gli utenti possono ora scrivere recensioni visibili ad altri membri Plex, con la possibilità di commentare quelle lasciate da altri.

Il concetto di scoperta per Plex va oltre la semplice ricerca di contenuti da guardare; mira anche a facilitare il networking tra utenti. Da oggi, gli utenti possono accedere al proprio profilo Plex visitando watch.plex.tv, rendendolo visibile a un pubblico più ampio. Di default, tutti gli utenti Plex sono ricercabili tramite il motore di ricerca dell'app, ma è possibile modificare le impostazioni di privacy per controllare chi può vedere le informazioni. Rendendo il profilo accessibile in modo pubblico, gli utenti possono condividere il proprio link per mostrare quali contenuti hanno visionato e cosa hanno aggiunto alla lista di visione.

In termini di privacy, Plex rassicura gli utenti affermando che le impostazioni di riservatezza non sono cambiate. Chi ha scelto in precedenza di non essere ricercabile non sarà riattivato automaticamente per questa funzionalità.

Le nuove opzioni di condivisione per recensioni e valutazioni

Nella nuova versione dell'app Plex, gli utenti troveranno un'opzione per condividere le proprie valutazioni e recensioni. Questa grandiosa funzionalità offre cinque diverse opzioni di condivisione: "Chiunque", "In qualsiasi momento", "Amici di amici", "Solo amici" e "Privato". Questa varietà di selezioni permette a ogni utente di personalizzare quanto della propria esperienza di fruizione viene reso pubblico, contribuendo a creare un ambiente più coinvolgente e interattivo tra gli utenti.

La preview dell'app Apple TV e tutte le novità grafiche

Lo scorso novembre, Plex aveva lanciato un restyling significativo per la sua app su iPhone, riscrivendola completamente. Adesso, l'esperienza di anteprima si espande fino agli utenti Apple TV, presentando diverse modifiche importanti, tra cui un sistema di navigazione rinnovato e un design visivo migliorato: le opere grafiche all'interno dell'app sono ora più grandi e coinvolgenti.

Oltre all'aspetto estetico e alle nuove funzioni, si parla di un fondamentale aggiornamento "sotto il cofano". L'app è stata riscritta su una singola base di codice che unifica tutte le piattaforme, il che permetterà uno sviluppo più rapido di aggiornamenti e nuove funzionalità in futuro. Gli utenti sono incoraggiati a provare la nuova app registrandosi ai forum Plex per entrare nel programma beta.

Abbonati Plex Pass: qualità video migliorata grazie all'HEVC

Per gli utenti abbonati a Plex Pass, arriva un'importante novità: l'accesso alla codifica hardware HEVC. Questa innovazione consente di ottenere video di qualità superiore mantenendo lo stesso utilizzo di banda, offrendo un’esperienza di streaming sempre più fluida. La codifica HEVC, infatti, garantisce un'ottima qualità visiva senza richiedere un incremento della larghezza di banda. Inoltre, questa tecnologia preserva i metadati HDR, evitando la necessità di mappature tonali.

Per ulteriori dettagli sulle novità presentate oggi, è possibile consultare il blog ufficiale di Plex, che offre una panoramica completa delle funzionalità e degli aggiornamenti previsti.