Oppo Find X8 Ultra: il primo smartphone Ultra con schermo piatto in arrivo nel 2025

Un nuovo rumor circolante su Weibo, condiviso da Digital Chat Station, annuncia che l'Oppo Find X8 Ultra sarà il primo smartphone della serie Ultra a presentare uno schermo piatto nel corso di quest'anno. Questa scelta di design rappresenta un cambiamento significativo nel panorama degli smartphone di fascia alta, dove il design con schermi curvi ha dominato negli ultimi anni.

Un design rinnovato e una tendenza in declino

L'Oppo Find X8 Ultra si distingue per l'adozione di bordi dello schermo estremamente sottili, una caratteristica ormai attesa nelle gamme più elevate di smartphone. L'era degli schermi curvi sembra quindi concludersi ufficialmente, dopo aver visto una proliferazione di modelli curvi, in particolar modo da parte di produttori cinesi, il cui capostipite è stato Samsung. Questa evoluzione del design potrebbe riflettere i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, che potrebbero optare per una maggiore facilità d'uso e un'esperienza visiva più uniforme.

Potente fotografia con quattro obiettivi

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Find X8 Ultra è previsto in arrivo con un set di fotocamere di alta qualità. La configurazione includerà un obiettivo telephoto-macro, equipaggiato con il sensore Sony Lytia LYT-701 da 50 MP, in grado di offrire uno zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica dell'immagine .

Gli appassionati di fotografia potranno anche contare su una fotocamera principale da 50 MP basata sul sensore Sony Lytia LYT-900 di tipo 1 pollice, sempre con OIS, che promette scatti nitidi e di alta qualità. Inoltre, è previsto un obiettivo periscopico con zoom ottico 6x e un'ultrawide camera da 50 MP, offrendo versatilità per ogni tipo di situazione fotografica.

Specifiche tecniche e innovazioni

Il device avrà anche innovazioni interessanti come un sensore di impronte digitali ultrasonico integrato nello schermo, e supporto alla comunicazione satellitare, segno di un ulteriore passo avanti nella connettività. Gli utenti potranno godere di una batteria generosa da 6.000 mAh, che supporterà ricariche rapide sia cablate a 80W che wireless a 50W.

Le aspettative indicano che l'Oppo Find X8 Ultra verrà lanciato insieme al Find X8 Mini nel mese di febbraio. Tuttavia, si segnala che il dispositivo non godrà di un lancio internazionale ufficiale, limitando la sua disponibilità a specifici mercati.

Aspettative per il lancio

L'Oppo Find X8 Ultra sembra essere un dispositivo dall'alto potenziale che non solo segna il ritorno a schermi piatti, ma offre anche specifiche di punta che potrebbero attrarre gli appassionati di tecnologia e fotografia. Con la sua presentazione attesa nelle prossime settimane, molti già si interrogano su come questo smartphone si comporterà nel competitivo mercato degli smartphone di fascia alta nel 2025.