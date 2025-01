OPPO annuncia i nuovi Reno13 F: ecco le specifiche dei modelli 4G e 5G

A pochi giorni dall'introduzione sul mercato indiano della serie OPPO Reno13, la compagnia tecnologica cinese ha svelato due nuovi modelli destinati a far parte della stessa linea. Si tratta degli OPPO Reno13 F, disponibili nelle versioni 4G e 5G. Analizziamo nel dettaglio le specifiche tecniche e le caratteristiche salienti di questi smartphone.

Caratteristiche tecniche di OPPO Reno13 F

Entrambi i modelli di OPPO Reno13 F sono dotati di un display OLED di generose dimensioni, con una diagonale di 6,67 pollici. La risoluzione si attesta su 1080p+, e la frequenza di aggiornamento raggiunge i 120 Hz, garantendo un'esperienza visiva fluida. Inoltre, i display possono raggiungere un picco di luminosità di 1200 nit, assicurando una buona visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.

Dal punto di vista delle prestazioni, la versione 5G è equipaggiata con il processore Snapdragon 6 Gen 1. Al contrario, il modello 4G utilizza un chip Helio G100. Entrambi gli smartphone montano una batteria con una capacità di 5800 mAh, promettendo un'autonomia di utilizzo prolungata. Per quanto riguarda la memoria RAM, il modello 5G offre due varianti da 8 e 12 GB, mentre la versione 4G è disponibile esclusivamente con 8 GB.

Le differenze continuano con la tipologia di memoria interna. Il Reno13 F nella variante 5G integra una memoria UFS 3.1, disponibile nei tagli da 128, 256 e 512 GB. Dall'altro lato, la versione 4G mantiene una memoria UFS 2.2, limitata ai tagli da 256 e 512 GB, evidenziando così differenti livelli di prestazioni di archiviazione tra i due modelli.

Settore fotografico e funzionalità video

Il comparto fotografico è uno degli aspetti più attesi dagli utenti. Entrambi i modelli Reno13 F presentano un modulo a tre sensori, composto da un sensore principale da 50 megapixel, caratterizzato da un'apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine. Inoltre, è presente un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel, oltre a un sensore macro da 2 megapixel, che permette fotografie dettagliate anche da vicino.

La fotocamera frontale, dedicata ai selfie, è dotata di un sensore da 32 megapixel con apertura f/2.4. Un elemento distintivo del modello 5G è la capacità di registrare video in risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo, un netto miglioramento rispetto alla versione 4G, che si limita a video a 1080p. Questa differenza potrebbe influenzare la scelta degli utenti in base alle loro esigenze di utilizzo, in particolare per coloro che ricercano prestazioni video elevate.

Disponibilità e colorazioni

OPPO Reno13 F 4G e 5G saranno disponibili in diverse colorazioni, tra cui Plume Purple, Graphite Gray, Skyline Blue e Luminous Blue. Per il momento, il lancio di entrambi i modelli sarà riservato inizialmente al mercato asiatico, rendendo incerta la tempistica di arrivo in altri mercati globali.

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali riguardo le date di uscita o i prezzi delle diverse configurazioni. Gli appassionati di tecnologia e gli utenti che desiderano avvalersi di questi device sono in attesa di ulteriori aggiornamenti da OPPO per scoprire maggiori dettagli su come e quando sarà possibile acquistare i nuovi smartphone.