OpenAI introduce il contatto telefonico diretto con ChatGPT: novità anche su WhatsApp

OpenAI ha recentemente annunciato una significativa novità per gli utenti americani: sarà possibile interagire telefonicamente con ChatGPT attraverso un’apposita linea dedicata, che consente dialoghi fino a 15 minuti al mese. Questa funzione rappresenta un passo avanti nell’accessibilità all'intelligenza artificiale anche per chi non ha familiarità con le tecnologie digitali. Oltre al contatto telefonico, OpenAI ha anche integrato la possibilità di utilizzare WhatsApp per comunicare con il chatbot, ampliando così le modalità di interazione.

Accesso telefonico a ChatGPT negli Stati Uniti

A partire da ora, gli utenti negli Stati Uniti possono contattare ChatGPT direttamente via telefono, un’iniziativa che mira a rendere l’intelligenza artificiale più accessibile. Con un semplice numero, 1-800-242-8478, gli utenti possono avviare una conversazione con la famosa intelligenza artificiale. La possibilità di conversare con ChatGPT per un massimo di 15 minuti al mese rappresenta un’evoluzione significativa per molti che potrebbero preferire un’interazione diretta piuttosto che scritta. Questa funzione potrebbe attrarre utenti che, per diverse ragioni, preferiscono comunicare verbalmente piuttosto che utilizzare un’interfaccia testuale.

L’implementazione di questo servizio è in linea con gli sforzi di OpenAI per abbracciare un modello di business “for profit”, mantenendo però alta la priorità di accessibilità per tutti. La compagnia riconosce che ci sono sindromi di esclusione digitale che colpiscono una porzione significativa della popolazione globale, e questa iniziativa sembra voler garantire che ogni individuo abbia l’opportunità di accedere alle potenzialità dell’AI.

Interazione tramite WhatsApp: un’alternativa popolare

Per chi si trova al di fuori degli Stati Uniti, OpenAI ha reso disponibile un altro canale di comunicazione: WhatsApp. Gli utenti, sia americani che internazionali, possono aggiungere il numero telefonico 1-800-242-8478 tra i loro contatti e iniziare una chat proprio come si farebbe con qualunque altro contatto. Questa iniziativa si basa sulla crescente adesione delle persone a servizi di messaggistica per comunicare in modo informale e rapido.

Gli esempi forniti da OpenAI su come poter interagire con ChatGPT attraverso WhatsApp sono vari e stimolanti. Gli utenti possono chiedere aiuto per la scrittura creativa, suggerimenti su ricette culinarie o consigli sui viaggi. In questo modo, ChatGPT diventa un assistente utile anche per risolvere dubbi quotidiani legati a notizie, hobby o curiosità. Questa accessibilità amplia notevolmente la potenziale utenza del servizio, considerando l'uso mondiale di WhatsApp come strumento di comunicazione.

L’esperienza utente: un confronto tra canali

Anche se la risposta di ChatGPT possa apparire similare attraverso vari canali, l'esperienza tra interazione telefonica e chat su WhatsApp non è la stessa. OpenAI è consapevole che le modalità di contatto tradizionali potrebbero non sostituire completamente l’esperienza d'uso delle app dedicate disponibili per Android e iOS o del sito web. Le conversazioni telefoniche, ad esempio, richiedono una diversa impostazione comunicativa e strutturare domande e risposte in tempo reale.

Un elemento interessante è che l’idea di interagire con chatbot su WhatsApp non è completamente nuova; altre aziende, come Copilot, hanno già introdotto servizi simili. Ciò dimostra un crescente trend nel settore, volto a facilitare l’interazione con l’AI utilizzando piattaforme di messaggistica già ampiamente in uso.

Iniziativa “12 Days of Shipmas”: novità in arrivo da OpenAI

L'annuncio del nuovo servizio di ChatGPT rientra in un evento più ampio chiamato “12 Days of Shipmas”, un'iniziativa pensata da OpenAI per presentare progressivamente le nuove funzionalità e aggiornamenti in vista delle festività natalizie. Tra le varie proposte, spicca un piano di abbonamento da 200 dollari mensili, progettato per chi cerca un utilizzo più intensivo del servizio.

OpenAI continua a esplorare modi innovativi per espandere l'uso dell'intelligenza artificiale, puntando sulla flessibilità e sull’accessibilità per soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato in un periodo di continua evoluzione tecnologica.