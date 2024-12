OnePlus rinnova la tradizione natalizia con l’Explorer’s Adventure Calendar da 29.000 euro

L’azienda tecnologica OnePlus ha deciso di ridefinire il concetto di calendari dell’Avvento, introducendo l’Explorer’s Adventure Calendar. Questa iniziativa esclusiva non solo celebra le festività ma anche l’avventura, offrendo la possibilità di vincere esperienze straordinarie in Islanda. Con un valore complessivo di 29.000 euro, il calendario promette momenti indimenticabili a chi avrà la fortuna di partecipare.

Una sfida al comfort e ai limiti

Con il Natale alle porte, molti italiani sentono il bisogno di rompere con le abitudini quotidiane e di avventurarsi oltre i confini della propria vita. Un’indagine condotta da OnePlus ha rivelato che oltre la metà degli interpellati sogna di intraprendere nuove esperienze. In particolare, i motivi principali che spingerebbero a tale cambiamento sono: la curiosità per nuove culture , la passione per la natura e le attività all’aperto e il desiderio di crescita personale . Nonostante ciò, il 58% degli italiani ammette di non riuscire a realizzare i propri sogni a causa di vincoli economici e familiari .

Per affrontare queste limitazioni e incoraggiare i clienti a esplorare, OnePlus ha creato l’Explorer’s Adventure Calendar, un’iniziativa che non sarà messa in vendita ma offrirà l’opportunità di vincere esperienze gratuite. Aprendo le 13 porte del calendario, si possono scoprire diverse avventure da vivere in un’esclusiva esperienza di 10 giorni in Islanda, una delle meraviglie naturali del pianeta che offre scenari mozzafiato tra fuoco e ghiaccio.

Le esperienze incredibili in palio

L’Explorer’s Adventure Calendar di OnePlus non si limita a un premio simbolico, ma offre la possibilità di vivere esperienze di forte impatto. Dietro 12 delle porte del calendario ci sono esperienze straordinarie da fare in Islanda. I partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in attività come:

Snorkeling tra le placche tettoniche : un'attività che permette di esplorare le acque cristalline e le meraviglie geologiche sotto la superficie terrestre.

Relax nella Sky Lagoon : un'esperienza unica che combina le proprietà benefiche di un bagno termale con una vista spettacolare sull'Oceano Atlantico.

Esplorazione di un tunnel di lava : un viaggio al centro della terra, per scoprire i misteri vulcanici dell’ Islanda e la forza della natura che ha plasmato questo paese.

Avventura in supertruck nella Valle degli Dei : un tour in un veicolo speciale attraverso paesaggi incantevoli, dove si possono ammirare ghiacciai, verdi vallate e fiumi cristallini.

Avvistamento delle balene: un'esperienza magica per avvicinarsi a queste magnifiche creature marine, con opportunità di incontrare balenottere e delfini.

L’ultima porta del calendario, però, cela un premio particolarmente atteso: il nuovo OnePlus 13, smartphone di punta dell’azienda, progettato per offrire prestazioni elevate durante tutte le avventure.

L’arrivo del OnePlus 13

Il OnePlus 13, ultimo modello della casa tecnologica cinese, sarà ufficialmente lanciato in Europa nel gennaio 2025, dopo una presentazione avvenuta a ottobre in Cina. Questo smartphone è equipaggiato con la quinta generazione della Hasselblad Camera for Mobile e offre la registrazione video in 4K Dolby Vision. Disponibile in diverse colorazioni, che comprendono Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn, il dispositivo rappresenta un perfetto compagno di viaggio.

Secondo le parole di Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europa, il progetto dell’Explorer’s Adventure Calendar è volto a ispirare le persone a vivere al di fuori delle proprie zone di comfort, incoraggiando l'esplorazione. L’ottica è quella di celebrare lo spirito avventuroso degli individui, anticipando l’arrivo di un dispositivo concepito per resistere a condizioni estreme e immortalare momenti indimenticabili.

Come partecipare all’iniziativa

L’Explorer’s Adventure Calendar è già accessibile sul sito ufficiale di OnePlus, dove gli interessati possono iscriversi entro il 6 gennaio 2025 per partecipare all’estrazione. Il vincitore del calendario sarà annunciato appena dopo, il 7 gennaio 2025, e avrà l'opportunità di vivere queste incredibili esperienze in Islanda, un viaggio che potrà cambiare la sua vita e che sarà supportato da un dispositivo all’avanguardia come il OnePlus 13.