OnePlus 11R: aggiornamento Android 15 sbarca anche per questo smartphone di fascia alta

L’aggiornamento ad Android 15 è sempre più alla portata degli smartphone, e nelle ultime ore è giunto anche per il OnePlus 11R. Questo modello, che appartiene alla gamma alta, si aggiunge così all’elenco dei dispositivi che hanno ricevuto le nuove funzionalità di Android 15, arricchendo le sue prestazioni e l’esperienza complessiva degli utenti.

Uno sguardo al rilascio dell’aggiornamento

OnePlus ha annunciato, tramite il proprio forum ufficiale, che la nuova versione di OxygenOS 15, fondata su Android 15, è identificata dalla sigla CPH2487_15.0.0.300. Questo aggiornamento, al momento, è accessibile esclusivamente in India, ma il rilascio è previsto in modo graduale, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori dettagli riguardo all'espansione dell’aggiornamento anche per i modelli europei.

Questo aggiornamento porta con sé una serie di novità rilevanti. Come indicato nel changelog ufficiale, l’aggiornamento ha come obiettivo il miglioramento delle animazioni e delle performance generali del sistema. Uno dei punti salienti è l’introduzione di innovazioni sostenute da intelligenza artificiale, applicate a funzioni come la fotocamera e strumenti di scrittura.

Le novità di OxygenOS 15

Il changelog dell’aggiornamento per il OnePlus 11R evidenzia le seguenti nuove funzionalità e migliorie.

Miglioramenti grafici e animazioni

Il motore grafico di sistema è stato aggiornato per garantire prestazioni superiori nella rendering e nelle animazioni. Questo motore, dotato di un’architettura innovativa per disegno parallelo, è progettato per fornire transizioni fluide fra diverse applicazioni. I miglioramenti si estendono anche ad elementi come widget e cartelle, garantendo animazioni senza interruzioni.

Strumenti aggiuntivi supportati dall’intelligenza artificiale

L’aggiornamento introduce anche nuove capacità per il sistema fotografico. Funzioni come “Enhance clarity” aiutano a ripristinare dettagli nelle immagini sfocate, mentre l’opzione “AI Reflection Eraser” consente la correzione di foto sfocate, migliorando nitidezza e accuratezza dei colori. Inoltre, la funzione “Remove reflections” elimina i riflessi indesiderati, favorendo scatti più naturali.

Funzionalità di scrittura assistita

Importanti novità coinvolgono anche il settore della scrittura. Un pacchetto di scrittura aiuta gli utenti a generare testi più scorrevoli, mentre altre funzioni come la “Format” organizzano contenuti frammentati in formati più leggibili. Queste funzionalità sono progettate per velocizzare il processo creativo e migliorare la qualità finale dei contenuti.

Aggiornamenti al design e temi

La schermata principale ha subito un restyling, presentando nuove icone e un’interfaccia visivamente più accattivante. Le opzioni di personalizzazione dei temi permettono agli utenti di creare un aspetto unico, integrando sfondi personalizzati e varianti grafiche.

Funzionalità avanzate per una maggiore usabilità

Diverse nuove opzioni migliorano l’usabilità complessiva del dispositivo. Il sistema “Floating Window”, ad esempio, introduce gesti per gestire direttamente le finestre delle applicazioni, facilitando un multitasking più agile. La divisione delle notifiche e delle impostazioni rapide permette un accesso più rapido e organizzato alle informazioni necessarie.

Ottimizzazioni e protezione della batteria

L’aggiornamento mira a migliorare anche la durata della batteria. Il nuovo “Charging limit” blocca la ricarica al raggiungimento dell’80%, contribuendo ad allungare la vita dell’accumulatore. L’introduzione di promemoria per la protezione della batteria offre ulteriori rassicurazioni agli utenti preoccupati per la longevità del proprio dispositivo.

Aspettative per il mercato europeo

Mentre gli utenti indiani possono già beneficiare delle novità portate da OxygenOS 15, rimane da scoprire quando il produttore sceglierà di estendere l’aggiornamento agli smartphone venduti in Europa. Si attende una comunicazione ufficiale da OnePlus in merito a questo sviluppo, che promette di portare anche agli utenti europei un’esperienza arricchita e maggiormente performante con Android 15.